Уряд розширив обмін податковою інформацією через систему «LOGICA»

13:38 04.09.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка вдосконалює порядок обміну даними між податковими органами та органами місцевого самоврядування через інформаційно-аналітичну систему «LOGICA».

Про це повідомило Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

Відтепер громади отримуватимуть не лише інформацію про юридичних осіб, а й дані щодо стану розрахунків із бюджетом фізичних осіб - платників податків. Це дозволить більш ефективно планувати та контролювати надходження до місцевих бюджетів.

Крім того, уточнено перелік даних, які місцеві ради подають до системи "LOGICA", зокрема інформацію про ставки орендної плати.

Передбачається, що нововведення надасть територіальним громадам додаткові інструменти для управління фінансами та підвищить прозорість бюджетного процесу.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Як повідомлялося, IAC "LOGICA" - це інформаційно-аналітична система управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів. Вона створена Мінфіном на кошти міжнародної технічної допомоги від Європейського Союзу за проєктом "ЄС для посилення державних фінансових систем місцевих урядів".
 

