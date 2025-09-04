На Одещині з'явиться еко-індустріальний парк «Південний»

Еко-індустріальний парк "Південний" (місто Подільськ Подільського району Одеської області) включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

За даними відомства, відтепер в Україні зареєстровано вже 105 індустріальних парків. "Еко-індустріальний парк "Південний", - це чотирнадцятий парк, який було внесено до Реєстру індустріальних (промислових) парків у 2025 році.

Ініціатором створення індустріального парку "Південний" є Подільська міська рада. Керуюча компанія - ТОВ "ЕКО РІШЕННЯ". Загальна площа парку - 37,39 га, повідомляє Мінекономіки.

Парк формуватиметься навколо таких ключових галузей:

* виробництво харчових продуктів;

* виробництво неметалевої мінеральної продукції;

* виробництво готових металевих виробів;

* виробництво машин і устаткування;

* виробництво меблів;

* науково-технічна діяльність тощо.

За інформацією міністерства, загальний розмір капіталовкладень у будівництво об'єктів індустріального парку - орієнтовно 3,7 млрд гривень.

Подільська міська рада підтвердила намір залучити інвестиції у розбудову парку на суму 83 млн доларів США. Джерелами фінансування визначені кошти керуючої компанії, учасників парку та інвесторів, міжнародної технічної допомоги, а також державного та місцевого бюджетів, зазначає Мінекономіки.