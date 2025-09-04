Авторизация

Кабмін погодив залучення $88 млн від МБРР на стійке та екологічно збалансоване підприємництво

10:48 04.09.2025

Економіка

 

Кабінет міністрів України погодив залучення $88 млн позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) на проєкт стійкого, інклюзивного та екологічно збалансованого підприємництва.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, ухваленим урядом у середу рішенням визнано за доцільне залучення коштів позики від МБРР як додаткове фінансування для реалізації системного проєкту "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

