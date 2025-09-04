Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна планує спільне виробництво дронів з Філіппінами – Naval News

Україна планує спільне виробництво дронів з Філіппінами – Naval News

 

Україна планує підписати з Філіппінами меморандум про взаєморозуміння, який відкриє шлях до співпраці у сфері оборонних технологій, зокрема - до спільного виробництва безпілотників. Очікується, що документ буде погоджено до жовтня, після чого українська делегація, включно з представниками Міністерства оборони, прибуде до Маніли для подальших переговорів. Про це пише Naval News.

За словами посла України у Філіппінах Юлії Федів, Україна зараз розробляє різноманітні моделі дронів і пропонує варіанти співпраці різним країнам, включно з обміном технологіями та досвідом. Федів підкреслила, що Філіппіни є надійним партнером у регіоні, тому Україна готова ділитися як успішними рішеннями, так і уроками, отриманими внаслідок війни.

Як пише видання, з початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році, Україна значно розширила виробництво безпілотних апаратів, в тому числі і морських. Українські компанії створили кілька типів надводних безпілотників, які активно застосовуються проти військових кораблів Чорноморського флоту рф.

Аналітик, експерт з OSINT та автор Naval News, Х.І. Саттон, зазначає, що Україна стала світовим лідером у практичному застосуванні надводних безпілотних платформ і має компанії, здатні їх проєктувати, будувати та консультувати інші держави з цього приводу. За його словами, безпілотники українського типу можуть стати серйозним викликом для Китаю, який стає дедалі напористішим у Західно-Філіппінському морі.

Інші експерти також вважають, що досвід України може бути корисним Філіппінам, які модернізують свої збройні сили та шукають асиметричні рішення для протидії військовій перевазі Китаю в регіоні. Міністр оборони Філіппін Гілберто Теодоро раніше заявляв, що країна розглядає безпілотні морські системи як тимчасову альтернативу підводним човнам.

До слова, на виставці MSPO 2025 у Польщі, Естонія показала морський дрон EUROMITE, яким можна керувати з планшета.
За матеріалами: mezha.media
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3719
  0,0088
 0,02
EUR
 1
 48,2024
  0,0268
 0,06

Курс обміну валют на вчора, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0414  0,03 0,07 41,5921  0,06 0,14
EUR 47,8886  0,12 0,26 48,5645  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3500  0,07 0,17 41,3800  0,07 0,17
EUR 48,1700  0,09 0,18 48,2250  0,06 0,12

