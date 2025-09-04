Перевірки бізнесу в серпні скорочені більш як на третину - Податкова служба

Державна податкова служба України у серпні зменшила кількість фактичних перевірок майже на третину порівняно з липнем завдяки запровадженню мораторію.

Про це у Фейсбуці повідомила в.о. голови ДПС Леся Карнаух, передає Укрінформ.

За її словами, у липні провели трохи більше 3,6 тис. фактичних перевірок, а в серпні їх кількість зменшилася до 2,3 тис. - більш як на третину. При цьому результативність перевірок збережено.

"Змінюємо філософію проведення перевірок. Бо мораторій - це не про повну заборону, а обмеження. Активно застосовуємо ризик-орієнтований підхід", - пояснила Карнаух.

Вона підкреслила, що ДПС перевіряє лише там, де є найбільші ризики та висока ймовірність порушень. Визначено близько 80 ризиків для оцінки необхідності проведення перевірок. Перевірки також залишаються обов'язковими для суб'єктів, які займаються обігом підакцизних товарів.

