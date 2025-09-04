Авторизация

Перевірки бізнесу в серпні скорочені більш як на третину - Податкова служба

23:24 03.09.2025 |

Економіка

 

Державна податкова служба України у серпні зменшила кількість фактичних перевірок майже на третину порівняно з липнем завдяки запровадженню мораторію.

Про це у Фейсбуці повідомила в.о. голови ДПС Леся Карнаух, передає Укрінформ.

За її словами, у липні провели трохи більше 3,6 тис. фактичних перевірок, а в серпні їх кількість зменшилася до 2,3 тис. - більш як на третину. При цьому результативність перевірок збережено.

"Змінюємо філософію проведення перевірок. Бо мораторій - це не про повну заборону, а обмеження. Активно застосовуємо ризик-орієнтований підхід", - пояснила Карнаух.

Вона підкреслила, що ДПС перевіряє лише там, де є найбільші ризики та висока ймовірність порушень. Визначено близько 80 ризиків для оцінки необхідності проведення перевірок. Перевірки також залишаються обов'язковими для суб'єктів, які займаються обігом підакцизних товарів.

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3719
  0,0088
 0,02
EUR
 1
 48,2024
  0,0268
 0,06

Курс обміну валют на вчора, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0414  0,03 0,07 41,5921  0,06 0,14
EUR 47,8886  0,12 0,26 48,5645  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3500  0,07 0,17 41,3800  0,07 0,17
EUR 48,1700  0,09 0,18 48,2250  0,06 0,12

