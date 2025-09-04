Фінансові новини
04.09.25
- 02:37
- RSS
- мапа сайту
Місія МВФ почала роботу в Україні - Мінфін назвав теми переговорів
23:21 03.09.2025 |
Сьогодні, 3 вересня, керівництво Міністерства фінансів України та експерти Міжнародного валютного фонду розпочали обговорення стану виконання програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF).
Про це повідомляє Міністерство фінансів, передає Укрінформ.
Зазначається, що перемовини у Києві триватимуть протягом найближчих днів.
У фокусі обговорення будуть підготовка держбюджету на 2026 рік, середньострокове бюджетне планування, питання фінансового сектору та інші структурні реформи.
"Вдячний Міжнародному валютному фонду за підтримку та експертизу, яка дозволяє посилювати економічну й фінансову стійкість України. Розраховуємо на тиждень плідних дискусій з експертами МВФ. Важливо узгодити подальші кроки співпраці, враховуючи поточні умови та потреби державного бюджету на наступні роки", - зауважив Марченко.
Як повідомлялося, до державного бюджету України вже надійшло девʼять траншів у межах програми EFF загальним обсягом близько 10,6 млрд дол. із запланованих 15,5 млрд дол. на період 2023 - 2027 років.
