Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Місія МВФ почала роботу в Україні - Мінфін назвав теми переговорів

23:21 03.09.2025 |

Економіка

Місія МВФ почала роботу в Україні - Мінфін назвав теми переговорів

 

Сьогодні, 3 вересня, керівництво Міністерства фінансів України та експерти Міжнародного валютного фонду розпочали обговорення стану виконання програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF).

Про це повідомляє Міністерство фінансів, передає Укрінформ.

Зазначається, що перемовини у Києві триватимуть протягом найближчих днів.

У фокусі обговорення будуть підготовка держбюджету на 2026 рік, середньострокове бюджетне планування, питання фінансового сектору та інші структурні реформи.

Місія МВФ почала роботу в Україні - Мінфін назвав теми переговорів

 

"Вдячний Міжнародному валютному фонду за підтримку та експертизу, яка дозволяє посилювати економічну й фінансову стійкість України. Розраховуємо на тиждень плідних дискусій з експертами МВФ. Важливо узгодити подальші кроки співпраці, враховуючи поточні умови та потреби державного бюджету на наступні роки", - зауважив Марченко.

Як повідомлялося, до державного бюджету України вже надійшло девʼять траншів у межах програми EFF загальним обсягом близько 10,6 млрд дол. із запланованих 15,5 млрд дол. на період 2023 - 2027 років.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3719
  0,0088
 0,02
EUR
 1
 48,2024
  0,0268
 0,06

Курс обміну валют на вчора, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0414  0,03 0,07 41,5921  0,06 0,14
EUR 47,8886  0,12 0,26 48,5645  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3500  0,07 0,17 41,3800  0,07 0,17
EUR 48,1700  0,09 0,18 48,2250  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес