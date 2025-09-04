Фінансові новини
"Єдиний спосіб робити свою роботу добре — це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати"
Стів Джобс
Україна виставила на конкурс два термінали в порту Чорноморськ
23:04 03.09.2025 |
Кабінет міністрів розпочав конкурс на концесію двох терміналів морського торгового порту Чорноморськ. Це перший під час повномасштабної війни проєкт публічно-приватного партнерства у портовій галузі. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
"Україна вперше після початку повномасштабного вторгнення запускає публічно-приватне партнерство у портовій сфері. Вчора в Одесі віцепремʼєр Олексій Кулеба підписав наказ про створення конкурсної комісії", - написала Свириденко у Telegram.
За словами прем'єрки, вже понад 40 міжнародних портових операторів та інвесторів заявили про готовність долучитися до проєкту.
"Це може стати найбільшою інвестицією в історії українських портів - сотні мільйонів доларів у модернізацію та понад $1,1 млрд надходжень до бюджетів протягом 40 років", - зазначила прем'єрка.
Наступними етапами стануть підготовка документації за участю IFC, ЄБРР та провідних консультантів, оголошення конкурсу і визначення інвестора, додав міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.
"Для громади Чорноморська цей проєкт означає стабільність і нові можливості. Для всієї країни - відновлення контейнерних перевезень", - заявив Кулеба.
За його словами, вже через три роки обсяг може сягнути 250 000 TEU на рік, а в перспективі повернутися до довоєнних показників у понад пів мільйона.
"Це виводить порт на рівень провідних європейських хабів", - додав віцепрем'єр.
|
|
