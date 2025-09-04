Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна виставила на конкурс два термінали в порту Чорноморськ

23:04 03.09.2025 |

Економіка

Україна виставила на конкурс два термінали в порту Чорноморськ

 

Кабінет міністрів розпочав конкурс на концесію двох терміналів морського торгового порту Чорноморськ. Це перший під час повномасштабної війни проєкт публічно-приватного партнерства у портовій галузі. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Україна вперше після початку повномасштабного вторгнення запускає публічно-приватне партнерство у портовій сфері. Вчора в Одесі віцепремʼєр Олексій Кулеба підписав наказ про створення конкурсної комісії", - написала Свириденко у Telegram.

За словами прем'єрки, вже понад 40 міжнародних портових операторів та інвесторів заявили про готовність долучитися до проєкту.

"Це може стати найбільшою інвестицією в історії українських портів - сотні мільйонів доларів у модернізацію та понад $1,1 млрд надходжень до бюджетів протягом 40 років", - зазначила прем'єрка.

Наступними етапами стануть підготовка документації за участю IFC, ЄБРР та провідних консультантів, оголошення конкурсу і визначення інвестора, додав міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

"Для громади Чорноморська цей проєкт означає стабільність і нові можливості. Для всієї країни - відновлення контейнерних перевезень", - заявив Кулеба.

За його словами, вже через три роки обсяг може сягнути 250 000 TEU на рік, а в перспективі повернутися до довоєнних показників у понад пів мільйона.

"Це виводить порт на рівень провідних європейських хабів", - додав віцепрем'єр.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3719
  0,0088
 0,02
EUR
 1
 48,2024
  0,0268
 0,06

Курс обміну валют на вчора, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0414  0,03 0,07 41,5921  0,06 0,14
EUR 47,8886  0,12 0,26 48,5645  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3500  0,07 0,17 41,3800  0,07 0,17
EUR 48,1700  0,09 0,18 48,2250  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес