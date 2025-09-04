Україна виставила на конкурс два термінали в порту Чорноморськ

Кабінет міністрів розпочав конкурс на концесію двох терміналів морського торгового порту Чорноморськ. Це перший під час повномасштабної війни проєкт публічно-приватного партнерства у портовій галузі. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Україна вперше після початку повномасштабного вторгнення запускає публічно-приватне партнерство у портовій сфері. Вчора в Одесі віцепремʼєр Олексій Кулеба підписав наказ про створення конкурсної комісії", - написала Свириденко у Telegram.

За словами прем'єрки, вже понад 40 міжнародних портових операторів та інвесторів заявили про готовність долучитися до проєкту.

"Це може стати найбільшою інвестицією в історії українських портів - сотні мільйонів доларів у модернізацію та понад $1,1 млрд надходжень до бюджетів протягом 40 років", - зазначила прем'єрка.

Наступними етапами стануть підготовка документації за участю IFC, ЄБРР та провідних консультантів, оголошення конкурсу і визначення інвестора, додав міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

"Для громади Чорноморська цей проєкт означає стабільність і нові можливості. Для всієї країни - відновлення контейнерних перевезень", - заявив Кулеба.

За його словами, вже через три роки обсяг може сягнути 250 000 TEU на рік, а в перспективі повернутися до довоєнних показників у понад пів мільйона.

"Це виводить порт на рівень провідних європейських хабів", - додав віцепрем'єр.