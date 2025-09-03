За програмою «Власна Справа» вже видали понад 28 тисяч мікрогрантів

За три роки роботи державної програми "Власна Справа" українські підприємці отримали понад 28 тисяч мікрогрантів на відкриття чи розширення бізнесу на загальну суму понад 7 млрд грн.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час "Форуму стійкості: підприємництво під час війни", присвяченого третій річниці грантової програми "Власна Справа", передає кореспондент Укрінформу.

"Три роки тому ми започаткували програму "Власна Справа", аби дати українцям інструменти для розвитку власного бізнесу та зміцнення економіки країни. За цей час тисячі з них створили малі підприємства у різних сферах - від пекарень і кав'ярень до виробництва меблів і освітніх центрів. Сплачені ними податки вже перевищили обсяги державної підтримки", - зазначив міністр.

Від старту державної програми "Власна Справа" підприємці отримали понад 28 тисяч мікрогрантів на відкриття чи розширення бізнесу на загальну суму понад 7 млрд грн.

Завдяки "Власній Справі" до бюджетів уже надійшло майже 9 млрд гривень сплачених податків і зборів.

Завдяки програмі створено близько 52 тисяч робочих місць, що дає людям можливість залишатися в Україні, працювати та забезпечувати свої родини. Особливо важливою є підтримка ветеранів - багато з них використовують програму для повернення до цивільного життя через підприємницьку діяльність.

Серед учасників програми 59% становлять жінки і 41% - чоловіки. За географічним розподілом найбільше переможців з Львівської, Київської, Івано-Франківської, Рівненської та Харківської областей.

Найпопулярнішими видами діяльності для розвитку бізнесу стали роздрібна торгівля, інтернет-магазини, крамниці, супермаркети, переробна промисловість та заклади харчування.

За останній рік у програмі з'явилися нові напрями підтримки. Зокрема, молоді українці від 18 до 25 років можуть отримати до 150 тис. грн на розвиток власної справи, потрібно лише зареєструватися як ФОП. Цією можливістю вже скористалися 460 молодих підприємців, які разом отримали 66 млн грн.

Мешканці прифронтових областей можуть розраховувати на більшу суму підтримки - до 500 тис. грн. На сьогодні 5,5 тис. підприємців з цих територій отримали гранти та забезпечили роботою майже 10 тисяч людей.

Особлива увага приділяється ветеранам та їхнім сім'ям. Серед учасників програми 2186 грантерів - це ветерани або їхні дружини чи чоловіки. Бізнес допомагає їм повернутися до звичайного життя після служби.

Крім того, міністр розповів про плани подальшого розвитку ініціативи. Зокрема, уряд планує збільшити розміри грантів і дати можливість успішним підприємцям отримати повторне фінансування, якщо вони виконали всі умови першого гранту.

Також буде запроваджено захист для підприємців у разі їх мобілізації - виконання зобов'язань за грантом призупинятиметься на період військової служби і відновлюватиметься після демобілізації.