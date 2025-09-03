Рада дозволила конфіскацію майже 1600 російських вагонів на 2,2 млрд грн

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13442, яким затвердила указ президента про примусове вилучення в Україні майна Російської Федерації та її резидентів. За документ проголосували 263 депутати.

Йдеться про 1592 вантажні вагони різних типів - криті, напіввагони, платформи й цистерни. Їхня загальна вартість оцінюється у близько 2,2 млрд грн. Середній вік вагонів становить 14 років, а термін експлуатації - у середньому до 2047 року.

"Власниками цих вагонів є підсанкційні резиденти РФ. Примусове вилучення забезпечить їх перехід у державну власність України. Фактично вагонами вже користується Укрзалізниця", - зазначив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

У переліку компаній-власників - ВЕБ-Лізинг, ВЕБ.РФ, Державна транспортна лізингова компанія, Норд, Облдорснаб, Органічний синтез, Газпромтранс, Фінансбізнесгруп, Трансконтейнер.

У РНБО наголосили під час ухвалення рішення у липні, що конфіскація здійснена "з метою мобілізації фінансових ресурсів держави" і "для відмови Російській Федерації в доступі до економічних ресурсів, що потенційно можуть бути використані для ведення війни".