Фінансові новини
- |
- 03.09.25
- |
- 17:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада дозволила конфіскацію майже 1600 російських вагонів на 2,2 млрд грн
16:37 03.09.2025 |
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13442, яким затвердила указ президента про примусове вилучення в Україні майна Російської Федерації та її резидентів. За документ проголосували 263 депутати.
Йдеться про 1592 вантажні вагони різних типів - криті, напіввагони, платформи й цистерни. Їхня загальна вартість оцінюється у близько 2,2 млрд грн. Середній вік вагонів становить 14 років, а термін експлуатації - у середньому до 2047 року.
"Власниками цих вагонів є підсанкційні резиденти РФ. Примусове вилучення забезпечить їх перехід у державну власність України. Фактично вагонами вже користується Укрзалізниця", - зазначив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
У переліку компаній-власників - ВЕБ-Лізинг, ВЕБ.РФ, Державна транспортна лізингова компанія, Норд, Облдорснаб, Органічний синтез, Газпромтранс, Фінансбізнесгруп, Трансконтейнер.
У РНБО наголосили під час ухвалення рішення у липні, що конфіскація здійснена "з метою мобілізації фінансових ресурсів держави" і "для відмови Російській Федерації в доступі до економічних ресурсів, що потенційно можуть бути використані для ведення війни".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада має намір ввести тимчасове бронювання для нових працівників підприємств ВПК
|Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про легалізацію криптовалюти
|НАБУ і САП запідозрили генерала СБУ Вітюка в незаконному збагаченні
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Україні вдасться уникнути рецесійних явищ та мати прискорене зростання після війни, вважають у НБУ
|Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови - Свириденко
|За програмою «Власна Справа» вже видали понад 28 тисяч мікрогрантів
|Аграрії отримають компенсацію 25% вартості вітчизняної техніки за липневими заявками
|Зеленський підписав закони про запуск Defence City
|Рада дозволила конфіскацію майже 1600 російських вагонів на 2,2 млрд грн
|Reuters: ОПЕК+ готується до нового збільшення квот видобутку нафти
Бізнес
|IBM та AMD разом розроблятимуть квантові комп'ютери
|Chrome поза конкуренцією: браузер Google утримує 70% користувачів PC і мобільних пристроїв
|Сонячні панелі, встановлені наприкінці 1980-х, все ще дають понад 80% потужності, — дослідження
|Windows 11 синхронізуватиме буфер обміну з Android
|Apple вимагає від постачальників перейти на роботизоване виробництво
|Південна Корея роздає роботів літнім людям
|Snapdragon 8 Elite Gen 5: 4.74 ГГц і понад 4 мільйони балів в AnTuTu