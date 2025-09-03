Фінансові новини
- |
- 03.09.25
- |
- 17:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд Чехії вирішив щороку виділяти на відновлення України понад 40 млн євро
16:03 03.09.2025 |
На своєму засіданні в середу уряд Чехії постановив, що в рамках програми відновлення України на період з 2026 по 2030 роки буде щорічно виділятися один мільярд крон (понад 40 млн євро).
Про це повідомив міністр закордонних справ Ян Ліпавський після засідання уряду, передає "Європейська правда" з посиланням на Novinky.
Програма діє з 2023 року, і Чехія має намір і надалі використовувати її для відновлення України. За словами Ліпавського, завдяки програмі Чехія також отримає підтримку від Європейського Союзу. У березні ЄС схвалив для Чехії два проєкти на загальну суму чотири мільярди крон.
Кошти будуть надані через Національний банк розвитку і також будуть спрямовані на гуманітарні та відновлювальні проєкти. За словами міністра, це "флагман доброго імені Чехії у світі".
З 2023 року і до цього року на програму щорічно виділялося 500 мільйонів крон.
Ліпавський нагадав, що в неділю виповнюється шість місяців відтоді, як Україна прийняла американський план припинення вогню, в той час як Росія не виявляє жодної зацікавленості у припиненні війни.
Нагадаємо, восени у Чехії відбудуться парламентські вибори. Експрем'єр Андрей Бабіш, чия партія ANO лідирує в опитуваннях, заявляв, що у разі приходу до влади його уряд скасує ініціативу щодо боєприпасів, яка допомагає постачати Україні артилерійські снаряди.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада має намір ввести тимчасове бронювання для нових працівників підприємств ВПК
|Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про легалізацію криптовалюти
|НАБУ і САП запідозрили генерала СБУ Вітюка в незаконному збагаченні
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Україні вдасться уникнути рецесійних явищ та мати прискорене зростання після війни, вважають у НБУ
|Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови - Свириденко
|За програмою «Власна Справа» вже видали понад 28 тисяч мікрогрантів
|Аграрії отримають компенсацію 25% вартості вітчизняної техніки за липневими заявками
|Зеленський підписав закони про запуск Defence City
|Рада дозволила конфіскацію майже 1600 російських вагонів на 2,2 млрд грн
|Reuters: ОПЕК+ готується до нового збільшення квот видобутку нафти
Бізнес
|Chrome поза конкуренцією: браузер Google утримує 70% користувачів PC і мобільних пристроїв
|Сонячні панелі, встановлені наприкінці 1980-х, все ще дають понад 80% потужності, — дослідження
|Windows 11 синхронізуватиме буфер обміну з Android
|Apple вимагає від постачальників перейти на роботизоване виробництво
|Південна Корея роздає роботів літнім людям
|Snapdragon 8 Elite Gen 5: 4.74 ГГц і понад 4 мільйони балів в AnTuTu
|США тисне на Samsung і SK Hynix щоб вони закривали свої заводи в Китаї