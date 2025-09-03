Авторизация

Уряд Чехії вирішив щороку виділяти на відновлення України понад 40 млн євро

 

На своєму засіданні в середу уряд Чехії постановив, що в рамках програми відновлення України на період з 2026 по 2030 роки буде щорічно виділятися один мільярд крон (понад 40 млн євро).

Про це повідомив міністр закордонних справ Ян Ліпавський після засідання уряду, передає "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Програма діє з 2023 року, і Чехія має намір і надалі використовувати її для відновлення України. За словами Ліпавського, завдяки програмі Чехія також отримає підтримку від Європейського Союзу. У березні ЄС схвалив для Чехії два проєкти на загальну суму чотири мільярди крон.

Кошти будуть надані через Національний банк розвитку і також будуть спрямовані на гуманітарні та відновлювальні проєкти. За словами міністра, це "флагман доброго імені Чехії у світі".

З 2023 року і до цього року на програму щорічно виділялося 500 мільйонів крон.

Ліпавський нагадав, що в неділю виповнюється шість місяців відтоді, як Україна прийняла американський план припинення вогню, в той час як Росія не виявляє жодної зацікавленості у припиненні війни.

Нагадаємо, восени у Чехії відбудуться парламентські вибори. Експрем'єр Андрей Бабіш, чия партія ANO лідирує в опитуваннях, заявляв, що у разі приходу до влади його уряд скасує ініціативу щодо боєприпасів, яка допомагає постачати Україні артилерійські снаряди.
Ключові теги: Чехія
 

