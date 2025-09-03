Фінансові новини
- |
- 03.09.25
- |
- 14:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Виробник української ракети «Фламінго» запускає в Данії завод твердого палива
14:14 03.09.2025 |
Українська компанія FPRT з 1 грудня запустить виробництво твердого ракетного палива в Данії. Про це з посиланням на конфіденційний лист повідомляє Danmarks Radio.
Завод розмістять поряд з авіабазою Скридструп, де дислокуються винищувачі Королівських військово-повітряних сил F-35.
FPRT заснована компанією Fire Point, яка розробила українську крилату ракету "Фламінго".
Для "Фламінго" використовується саме тверде ракетне паливо, яке швидко спалахує та забезпечує потужне, стабільне горіння. На відміну від рідкого палива, його не потрібно заправляти безпосередньо перед запуском. Крім того, воно простіше у використанні та зберіганні.
Danmarks Radio звернуло увагу, що FPRT вже отримала данський номер CVR (реєстрацію в країні). Також створено вебсайт, на якому компанія повідомляє про масштабний проєкт, спрямований на створення сучасних виробничих потужностей у Военсі.
"Ми спеціалізуємося на розробці та виробництві компонентів ракетних двигунів, а кваліфікаційні та експлуатаційні випробування проводяться на наших спеціалізованих об'єктах за межами заводу. Наша діяльність спрямована на підтримку програм, що мають життєво важливе значення для національної оборони Данії", - йдеться на сайті FPRT.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про легалізацію криптовалюти
|НАБУ і САП запідозрили генерала СБУ Вітюка в незаконному збагаченні
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
|Уряд обрав представників України до керівної ради спільного зі США фонду відбудови
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Рада має намір ввести тимчасове бронювання для нових працівників підприємств ВПК
|Виробник української ракети «Фламінго» запускає в Данії завод твердого палива
|В Україні заборонили «самозаміси»: За продаж наборів для виготовлення заборонених рідин для вейпів штрафуватимуть
|Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про легалізацію криптовалюти
|Попит на ввезені уживані іномарки у серпні скоротився на 15% - Інститут досліджень авторинку
|До загального фонду держбюджету цьогоріч надійшло ₴1,71 трильйона
Бізнес
|Сонячні панелі, встановлені наприкінці 1980-х, все ще дають понад 80% потужності, — дослідження
|Windows 11 синхронізуватиме буфер обміну з Android
|Apple вимагає від постачальників перейти на роботизоване виробництво
|Південна Корея роздає роботів літнім людям
|Snapdragon 8 Elite Gen 5: 4.74 ГГц і понад 4 мільйони балів в AnTuTu
|США тисне на Samsung і SK Hynix щоб вони закривали свої заводи в Китаї
|Вчені знайшли матеріал для безвуглецевого видобутку водню