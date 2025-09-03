Авторизация

Виробник української ракети «Фламінго» запускає в Данії завод твердого палива

 

Українська компанія FPRT з 1 грудня запустить виробництво твердого ракетного палива в Данії. Про це з посиланням на конфіденційний лист повідомляє Danmarks Radio.

Завод розмістять поряд з авіабазою Скридструп, де дислокуються винищувачі Королівських військово-повітряних сил F-35.

FPRT заснована компанією Fire Point, яка розробила українську крилату ракету "Фламінго".

Для "Фламінго" використовується саме тверде ракетне паливо, яке швидко спалахує та забезпечує потужне, стабільне горіння. На відміну від рідкого палива, його не потрібно заправляти безпосередньо перед запуском. Крім того, воно простіше у використанні та зберіганні.

Danmarks Radio звернуло увагу, що FPRT вже отримала данський номер CVR (реєстрацію в країні). Також створено вебсайт, на якому компанія повідомляє про масштабний проєкт, спрямований на створення сучасних виробничих потужностей у Военсі.

"Ми спеціалізуємося на розробці та виробництві компонентів ракетних двигунів, а кваліфікаційні та експлуатаційні випробування проводяться на наших спеціалізованих об'єктах за межами заводу. Наша діяльність спрямована на підтримку програм, що мають життєво важливе значення для національної оборони Данії", - йдеться на сайті FPRT.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Данія
 

