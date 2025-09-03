Попит на ввезені уживані іномарки у серпні скоротився на 15% - Інститут досліджень авторинку

Перші реєстрації ввезених із-за кордону вживаних легкових авто у серпні скоротилися на 15,4% порівняно з серпнем-2024 - до 23,1 тис., що практично дорівнює показнику липня поточного року, повідомив Інститут досліджень авторинку.

"Від початку року обсяги імпорту поступово зростали: з 14,5 тис. легковиків у січні до 22,5 тис. у травні. Далі, у червні, відбулося невелике зменшення темпів, яке зараз змінилося на невелике зростання (або стабілізацію) у липні-серпні", - йдеться у повідомленні на сайті.

Аналітики зазначили, що лідером імпорту з помітним відривом залишається Volkswagen (3046 од.), який продовжує домінувати в сегменті вживаних авто завдяки широкому вибору моделей, доступності комплектуючих та хорошій ціні на європейських аукціонах.

На другій позиції - Audi (2231 од.), яка стабільно входить до переліку автомобілів преміального класу, котрі імпортують частіше.

Далі у рейтингу йдуть Nissan (1837 од.), Tesla (1790 од.) та BMW (1512 од.).

"Інтерес до електромобілів, зокрема, Tesla, залишається високим, особливо серед мешканців великих міст", - йдеться у повідомленні.

До десятки увійшли Ford (1368 од.), Renault (1321), Hyundai (1136), Skoda (1049) та KIA (1003), які часто обирають як практичні, надійні та порівняно доступні за вартістю розмитнення.

В розрізі моделей, за даними експертів, лідером стала Tesla Model Y (833 од.), а Volksvagen Golf, який тривалий час займав першу сходинку, посунувся на другу позицію (815 од.)

"Поки рано говорити що це надовго, адже ввезення Tesla зараз стимулює наближення суттєвого подорожчання електромобілів, проте й "Гольф" грав тут не без допомоги своєї електричної версії", - відзначили в Інституті.

Аналітики також відзначають, що у рейтингу Nissan Leaf виявився вище за Nissan Rogue (відповідно 557 та 535 од.), який кілька років лідирував серед ввезених легковиків.

Експерти вважають, що це ознака того, що українські автомобілісти починають надавати перевагу практичним компактним електромобілям перед "джипами".

Середній вік легковиків, які влилися до українського парку впродовж серпня 2025 року, зменшився з 8,7 року в серпні-2024 до 8,5 року.

Згідно з наведеної в повідомленні діаграмою, загалом ринок вживаних легкових авто (імпорт + внутрішні перепродажі) у серпні скоротився на 16,7% до серпня-2024 - до 97,95 тис. од., з них внутрішній ринок зменшився на 17% - до 74,82 тис. од.