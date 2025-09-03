До загального фонду держбюджету цьогоріч надійшло ₴1,71 трильйона

За січень-серпень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1,71 трильйона гривень податків, зборів та інших платежів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження забезпечено за рахунок податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів - 340,4 млрд грн, податку на доходи фізичних осіб та військового збору - 230,9 млрд грн, а також податку на прибуток підприємств - 211,6 млрд грн.

Міжнародна допомога у вигляді грантів надійшла у розмірі 254,9 млрд грн.

До бюджету також надійшов прибуток Національного банку України - 84,2 млрд грн, перерахований у квітні-травні.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-серпні 2025 року становили 423,5 млрд грн, з них 54,1 млрд грн надійшли у серпні.

Касові видатки державного бюджету за цей період становили 3,23 трлн грн, у тому числі загального фонду - 2,5 трлн грн.

Зазначається, що за оперативними даними Державної казначейської служби, за серпень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 242,9 млрд грн. В цілому, за підсумками серпня 2025 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 314,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Фактичні державні запозичення за січень-серпень 2025 року становили 1,24 трлн грн, або 106,1% від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 345,5 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 78,0 млрд грн. При цьому за рахунок випуску військових ОВДП залучено 152,5 млрд грн.

Із зовнішніх джерел надійшло 889,8 млрд грн (близько $21,4 млрд), у тому числі за рахунок залучення кредитів у межах механізму ULCM - 555,9 млрд грн (близько $13,3 млрд).