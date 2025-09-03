Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бронювання 100% працівників у прифронтових територіях запрацювало на порталі Дія

11:48 03.09.2025 |

Економіка

 


Схвалені Кабінетом міністрів України 13 серпня 2025 року зміни щодо порядку бронювання військовозобов'язаних за поданням Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства реалізовані на порталі "Дія", тепер критично важливі підприємства на прифронтових територіях можуть бронювати 100% працівників.

Як пояснюється у повідомленні на сайті Мінекономіки у середу, рішення дозволяє підтримати бізнес, що продовжує працювати у найскладніших умовах, і водночас забезпечити потреби оборони. Створюється гнучкий механізм, який реагує на виклики війни та гарантує підприємствам можливість зберігати діяльність навіть під час активних бойових дій.

"Запровадження механізму 100%-го бронювання для прифронтових підприємств - важливий крок для економіки та оборони. Бізнес у прифронтових регіонах потребує максимальної підтримки, адже він працює у надзвичайно складних умовах. Це рішення дозволить зберегти робочі місця та водночас забезпечити Збройні сили необхідними ресурсами", - процитували в установі заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталія Кіндратіва.

Для бронювання працівників таким чином, підприємство, що працює на території можливих або активних бойових дій, має звернутись до обласної військової адміністрації (ОВА) з проханням збільшити обсяг бронювання до 100%.

В свою чергу, ОВА перевірить фактичну діяльність підприємства та у разі позитивного рішення має звернутись до держоргану, який визначив підприємство критично важливим. Після цього держорган засобами порталу "Дія" збільшує ліміт бронювання до 100%, а саме підприємство матиме можливість додатково забронювати усіх працівників.

Послуга бронювання реалізується Мінекономіки спільно з Мінцифри та Міноборони України. Модернізацію послуги здійснено завдяки "Проєкту підтримки "Дії", що упроваджується програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3631
  0,0091
 0,02
EUR
 1
 48,1756
  0,2919
 0,60

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0414  0,03 0,07 41,5921  0,06 0,14
EUR 47,8886  0,12 0,26 48,5645  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3750  0,05 0,11 41,3900  0,06 0,14
EUR 48,1900  0,07 0,13 48,2250  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес