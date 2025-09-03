Місія МВФ прибула до Києва – Рашкован

До Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду, яка працюватиме близько тижня. Про це зранку 3 вересня повідомив заступник виконавчого директора МВФ від України Владислав Рашкован.

«Приїхали до Києва з командою МВФ пізно ввечері, і ранок трошки провели в бомбосховищі. Готові до роботи. Багато зустрічей заплановано», - написав він у фейсбуці.

Потреба України в зовнішньому фінансуванні складає 45 мільярдів доларів, ця сума включає дефіцит бюджету та видатки на погашення зовнішніх боргів. Про це 18 серпня заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час презентації проєкту програми дій уряду.

За його словами, базовий макроекономічний сценарій передбачав завершення війни у 2025 році. Але нині уряд іде за альтернативним сценарієм, який передбачає продовження війни на весь 2026 рік.

Програма EFF для України терміном на 48 місяців з доступом до близько 15,5 мільярда доларів США була схвалена 31 березня 2023 року і є частиною міжнародного пакету підтримки загальним обсягом 152,9 мільярда доларів США.