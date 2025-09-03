Фінансові новини
- |
- 03.09.25
- |
- 14:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Переоцінили реформаторську потужність»: Гетманцев розкритикував Мінцифри за «ПлейСіті»
10:00 03.09.2025 |
Очільник податкового комітету Верховної ради Данило Гетманцев розкритикував Міністерство цифрової трансформації за провал термінів запуску державного онлайн-моніторингу азартних ігор.
Про це він написав у себе у Telegram.
Гетманцев поскаржився, що тендер на розробку Державної системи онлайн моніторингу (ДСОМ) азартних ігор оголошений лише вчора 2 вересня.
"А це означає, що строк запуску системи - 30 вересня зірвано. Зірвано умисно. В угоду ігорщикам, зацікавленим працювати в тіні. Таким чином, попри всі наші зусилля, держава і армія продовжать недоотримувати мільярди під тихе схвальне тертя долонь ігровиків.
Переконаний, керівник органу Новіков, який до цього мав сумний досвід роботи в КРАІЛ, як і куруюче міністерство, мають понести за цей зрив політичну відповідальність", - написав нардеп.
ДСОМ - це всеосяжна ІТ-платформа контролю за ставками та виграшами в реальному часі.
Онлайн-моніторинг має зробити фінансові потоки грального бізнесу прозорими для держави. Регулятори бачитимуть рух кожної ставки і виплати, тож організатори азартних ігор більше не зможуть приховувати виторг і ухилятися від сплати податків.
За оцінками Мінцифри, без цього контролю Україна щороку втрачає до 10 млрд грн доходів через тіньовий ринок казино.
Гетманцев додатково розкритикував Мінцифри за відсутність волі зупинити "тіньовий сектор" у азартних іграх.
"Переоцінили ми реформаторську потужність Мінцифри та їх волю покласти край тіні в ігорці. Михайло (Федоров, - ЕП) з хлопцями вочевидь загралися в недешевий піар із зміною фоток в Дії, замість забезпечення прозорості ринку та протидії крадіям", - написав Гетманцев.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про легалізацію криптовалюти
|НАБУ і САП запідозрили генерала СБУ Вітюка в незаконному збагаченні
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
|Уряд обрав представників України до керівної ради спільного зі США фонду відбудови
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Рада має намір ввести тимчасове бронювання для нових працівників підприємств ВПК
|Виробник української ракети «Фламінго» запускає в Данії завод твердого палива
|В Україні заборонили «самозаміси»: За продаж наборів для виготовлення заборонених рідин для вейпів штрафуватимуть
|Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про легалізацію криптовалюти
|Попит на ввезені уживані іномарки у серпні скоротився на 15% - Інститут досліджень авторинку
|До загального фонду держбюджету цьогоріч надійшло ₴1,71 трильйона
Бізнес
|Сонячні панелі, встановлені наприкінці 1980-х, все ще дають понад 80% потужності, — дослідження
|Windows 11 синхронізуватиме буфер обміну з Android
|Apple вимагає від постачальників перейти на роботизоване виробництво
|Південна Корея роздає роботів літнім людям
|Snapdragon 8 Elite Gen 5: 4.74 ГГц і понад 4 мільйони балів в AnTuTu
|США тисне на Samsung і SK Hynix щоб вони закривали свої заводи в Китаї
|Вчені знайшли матеріал для безвуглецевого видобутку водню