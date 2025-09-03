У липні українці отримали від держави ₴507 мільйонів кешбеку

За програмою «Національний кешбек» держава виплатила українцям 507 млн грн за товари вітчизняного виробництва, придбані в липні.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

"У межах програми «Національний кешбек» українці у липні придбали товарів місцевого виробництва на 5,07 млрд грн - це найбільша сума за місяць від старту програми. За ці покупки держава виплатила 507 млн грн кешбеку 3,6 млн учасників програми, які накопичили понад 2 грн кешбеку та активували свої картки для виплат у застосунку "Дія", - йдеться у повідомленні.

За словами заступника міністра економіки Андрія Телюпи, липневі 5,07 млрд грн - це понад 66% від загальної суми, яку учасники програми витратили у вересні - грудні минулого року.

"Ми бачимо, як завдяки програмі поступово змінюється споживча поведінка громадян на користь українського, зокрема зростає попит на товари з кешбеком", - зазначив Телюпа.

Як повідомлялось, програма «Національний кешбек» стартувала у тестовому режимі 2 вересня 2024 року, офіційний запуск відбувся 11 жовтня 2024 року.

З моменту запуску програми держава підтримала продаж українських товарів на суму близько 40 млрд грн, з яких 32,4 млрд грн - від початку 2025 року. Відповідно, учасники програми вже отримали близько 4 млрд грн Національного кешбеку.

Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тис. споживчих товарів українського виробництва, серед яких продукти та напої, будівельні матеріали, одяг, взуття, косметика, побутова хімія, засоби гігієни, меблі тощо.