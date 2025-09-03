Ринок пасивного вогнезахисту України може зрости до $25 млн

У разі завершення бойових дій у 2025 році ринок пасивного вогнезахисту України з 2026 року може зрости приблизно у 2,5 рази - до близько $25 млн, повідомили у "Ковлар Груп", який є виробником засобів пасивного вогнезахисту.

Згідно із дослідженням експертів компанії на підставі проміжних результатів Ukraine Recovery Conference 2025 (Рим) та з урахуванням першочергових завдань з відбудови, очікується зміна сегментації ринку пасивного вогнезахисту за типом матеріалів. Більшу долю займуть інтумесцентні покриття для сталі - 35-40% , вогнезахисні штукатурки та плити - 20-25%, системи герметизації проходок і захисту інженерних комунікацій - 25-30%, матеріали для захисту деревини - до 10% та вентиляційних і димових каналів - 5-10%. Також прогнозується зростання попиту на епоксидні та поліуретанові вогнезахисні системи для нафтогазової інфраструктури, енергетики та стратегічних об'єктів, що раніше було обмежено високою вартістю імпортних аналогів.

Директор "Ковлар Груп" Костянтин Калафат акцентував увагу на тому, що потужностей вітчизняних виробників достатньо для забезпечення масштабної відбудови інфраструктури країни у повоєнний період. Зокрема, ТОВ "Ковлар Груп" робить пріоритет на відновленні енергетичного сектору, де визначальними є швидкість виконання робіт, доступність матеріалів і підвищені вимоги до пожежної безпеки.

"Застосування продукції Ammokote забезпечує оперативність вогнезахисних робіт - власне виробництво скорочує логістичні строки та дозволяє швидко постачати великі обсяги. Локальне виробництво знижує собівартість порівняно з імпортними аналогами, що особливо важливо для масштабних проєктів відновлення", - повідомив директор компанії Костянтин Калафат.

Важливим фактором для відбудови є провадження в Україні закону "Про надання будівельної продукції на ринку", який імплементує норми Регламенту (ЕС) №305/2011 та має підвищити конкурентоздатність українського сегменту вогнезахисту по зрівнянню з європейською продукцією. За словами Костянтина Калафата, українські виробники вогнезахисної продукції мають активно впроваджувати технології виготовлення та контролю за продукцією відповідно до передових європейських норм.

Критично важливим напрямом діяльності компанії є вогнезахист кабельних ліній на енергетичних об'єктах, де пожежна безпека є умовою надійної та безперебійної роботи генерації, підстанцій і мереж. Для захисту кабельного господарства "Ковлар Груп" пропонує комплексні рішення: вогнезахисні фарби, штукатурки, три варіанти систем для проходок, а також спеціальні муфти, ущільнювачі й герметики. У першому півріччі 2025 року компанія розробила універсальний фінішний матеріал Ammokote TOP-W для систем вогнезахисту кабельних комунікацій; триває сертифікація епоксидної вогнезахисної фарби Ammokote EP.

"Компанія дотримується прозорих конкурсних процедур і готова працювати в межах відкритих тендерів, співпрацювати з державними органами, підрядниками та проєктними командами для оперативної, безпечної й економічно обґрунтованої відбудови", - наголосив Костянтин Калафат.

ТОВ "Ковлар Груп" заснована 2015 року у Києві та є найбільшим виробником засобів пасивного вогнезахисту в Україні. За даними опендатабот, статутний капітал компанії 1,2 млн грн, кінцеві бенефіціари Костянтин Калафат (40%), Андрій Озейчук (35%) і Любов Вахітова (25%). Дохід компанії за підсумками 2024 року 91 млн 370,5 тис грн, що вдвічі більше ніж за 2023, чистий прибуток - 13,4 млн грн, що в 1,7 разів більше ніж за 2023. За перший квартал 2025 дохід компанії 13,5 млн грн, чистий дохід 1 млн 983 тис грн.