Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Земельний банк заробив понад 1,2 млрд грн на оренді держземлі за рік

 

Середня орендна плата за гектар державної землі сільгосппризначення становить майже 20 000 грн на рік, що вдвічі більше, ніж отримують приватні орендодавці. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів генеральний директор "Державного земельного банку" Ярослав Ярославський.

"За рік "Державний земельний банк" через земельні торги передав в суборенду 53 245 гектарів державної землі сільгосппризначення в 19 областях. За цей державний ресурс вже сплачено 1,2 млрд грн. Середня плата за суборенду державної землі тепер становить майже 20 000 грн за гектар. Було організовано майже 3500 аукціонів", - зазначив Ярославський.

За його словами, агрохолдинги активно беруть участь у торгах, зазвичай орієнтуючись на ставки 20 000-25 000 грн за гектар.

Зокрема, компанія "Нібулон" перемогла у 18 торгах, отримавши 2400 гектарів, а Дружба-Нова (Kernel) - у 21 угоді, з суборендою майже 1000 гектарів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3631
  0,0091
 0,02
EUR
 1
 48,1756
  0,2919
 0,60

Курс обміну валют на вчора, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0137  0,01 0,04 41,5350  0,02 0,05
EUR 48,0113  0,02 0,04 48,6423  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,09 0,21 41,3850  0,07 0,18
EUR 48,1700  0,16 0,34 48,2000  0,16 0,34

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес