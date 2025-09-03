Фінансові новини
- |
- 03.09.25
- |
- 00:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Земельний банк заробив понад 1,2 млрд грн на оренді держземлі за рік
16:23 02.09.2025 |
Середня орендна плата за гектар державної землі сільгосппризначення становить майже 20 000 грн на рік, що вдвічі більше, ніж отримують приватні орендодавці. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів генеральний директор "Державного земельного банку" Ярослав Ярославський.
"За рік "Державний земельний банк" через земельні торги передав в суборенду 53 245 гектарів державної землі сільгосппризначення в 19 областях. За цей державний ресурс вже сплачено 1,2 млрд грн. Середня плата за суборенду державної землі тепер становить майже 20 000 грн за гектар. Було організовано майже 3500 аукціонів", - зазначив Ярославський.
За його словами, агрохолдинги активно беруть участь у торгах, зазвичай орієнтуючись на ставки 20 000-25 000 грн за гектар.
Зокрема, компанія "Нібулон" перемогла у 18 торгах, отримавши 2400 гектарів, а Дружба-Нова (Kernel) - у 21 угоді, з суборендою майже 1000 гектарів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
|Уряд обрав представників України до керівної ради спільного зі США фонду відбудови
|В Україні запустили реєстр лобістів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Україна за рік збільшила експорт яєць на 86%
|Запровадження РФ невідомих систем управління і контролю на ЗАЕС є загрозою ядерній безпеці - Міненерго
|МЗС у відповідь Путіну про ЗАЕС: Крадій має повернути вкрадене, а не пропонувати його комусь в оренду
|На систему онлайн-моніторингу азартних ігор планують витратити 30 млн грн: оголошено тендер
|У липні українці отримали від держави ₴507 мільйонів кешбеку
|Мінфін на аукціонах ОВДП 2 вересня залучив до держбюджету 5,2 млрд грн
Бізнес
|Snapdragon 8 Elite Gen 5: 4.74 ГГц і понад 4 мільйони балів в AnTuTu
|США тисне на Samsung і SK Hynix щоб вони закривали свої заводи в Китаї
|Вчені знайшли матеріал для безвуглецевого видобутку водню
|Intel каже, що отримала $5,7 млрд у межах угоди з Трампом
|Microsoft представила дві власні моделі ШІ: текстову MAI-1-preview та голосову MAI-Voice-1
|Microsoft розширює доступність сервісу Xbox Cloud Gaming - тепер ним зможуть користуватися передплатники Game Pass Core і Standard
|TSMC розпочне будівництво заводу для виробництва 1,4-нм чипів з випередженням графіка