Земельний банк заробив понад 1,2 млрд грн на оренді держземлі за рік

Середня орендна плата за гектар державної землі сільгосппризначення становить майже 20 000 грн на рік, що вдвічі більше, ніж отримують приватні орендодавці. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів генеральний директор "Державного земельного банку" Ярослав Ярославський.

"За рік "Державний земельний банк" через земельні торги передав в суборенду 53 245 гектарів державної землі сільгосппризначення в 19 областях. За цей державний ресурс вже сплачено 1,2 млрд грн. Середня плата за суборенду державної землі тепер становить майже 20 000 грн за гектар. Було організовано майже 3500 аукціонів", - зазначив Ярославський.

За його словами, агрохолдинги активно беруть участь у торгах, зазвичай орієнтуючись на ставки 20 000-25 000 грн за гектар.

Зокрема, компанія "Нібулон" перемогла у 18 торгах, отримавши 2400 гектарів, а Дружба-Нова (Kernel) - у 21 угоді, з суборендою майже 1000 гектарів.