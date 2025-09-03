Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд зобов'язав замовників публікувати у Prozorro ціни на будівельні матеріали

15:49 02.09.2025

Економіка

 

Кабінет Міністрів унормував зобов'язання замовників публікувати в системі Prozorro інформацію про ціни на будівельні матеріали та ресурси, які закуповуються під час ремонтів і будівництва.

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.

Відтак, замовники зобов'язані публікувати у Prozorro документи з цінами на матеріальні ресурси із зазначенням кількості, вартості, витрат на транспортування та країни походження. Навіть якщо договір укладається без використання електронної системи закупівель, до звіту про такий договір все одно додаються документи з інформацією про ціни в електронному форматі.

«Уся інформація про закупівлі у сфері будівництва відтепер має бути доступна у машиночитаному форматі. Так журналісти, експерти і громадяни можуть швидко аналізувати, скільки й за що платить держава. Це прибирає можливість приховувати завищені ціни та гарантує ефективне використання бюджетних коштів у воєнний час», - зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Крім того, задля прискорення відновлення енергетичних об'єктів уряд продовжив дію щодо спрощеної процедури закупівлі газопоршневих, газотурбінних, когенераційних установок та іншого енергетичного обладнання без проведення електронних торгів. Водночас передбачений обов'язок публікувати ціни та звіти по таких закупівлях.

Ще однією зміною спрощено коригування цін у договорах закупівель. Тепер замовники можуть змінювати вартість договору на 10% при кожному коливанні ринкових цін без розірвання контракту та проведення нового тендеру. Водночас загальна зміна ціни не може перевищити 50% від початкової вартості.

Крім того, закупівельні процеси стають повністю електронними: тепер рішення замовників можна оформлювати лише в цифровому вигляді, без паперових документів.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3631
  0,0091
 0,02
EUR
 1
 48,1756
  0,2919
 0,60

Курс обміну валют на вчора, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0137  0,01 0,04 41,5350  0,02 0,05
EUR 48,0113  0,02 0,04 48,6423  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,09 0,21 41,3850  0,07 0,18
EUR 48,1700  0,16 0,34 48,2000  0,16 0,34

