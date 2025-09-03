Авторизация

На внутнішньому ринку України падає попит на вживані автівки

14:20 02.09.2025 |

Економіка

На внутнішньому ринку України падає попит на вживані автівки

 

На внутрішньому ринку впродовж серпня сервісні центри МВС зареєстрували 74,8 тисячі угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Це на 4% менше, ніж в липні, та на 17% менше, ніж у серпні 2024-го.

Про це інформує Інститут досліджень авторинку.

Згідно з дослідженням, у серпні першість на ринку внутрішніх перепродажів із суттєвим відривом зберіг Volkswagen - він випередив найближчого конкурента більш як удвічі.

Далі в десятці - Renault, BMW, ВАЗ та Skoda, які майже зрівнялися між собою за обсягами, але орієнтовані на різні цільові групи.

Завершують список Toyota, Audi, Ford, Mercedes-Benz і Hyundai - стабільно популярні марки, які закривають потреби різних сегментів: від бюджету до преміуму, від бензину до гібридів.

Як йдеться в дослідженні, серед моделей із пробігом найбільш популярним у серпні знову став Volkswagen Passat. На другому місці Skoda Octavia, на третій сходинці - Volkswagen Golf, , особливо популярний у містах, та якому допомагає займати високі місця у рейтингу його електрична версія e-Golf.

Ще порівняно активно торгують Daewoo Lanos, від якого ледь відстав Renault Megane. Крім згаданих моделей, до десятки традиційно потрапили BMW 5-ї та 3-ї серії, Ford Focus, та Audi A4 й A6.

Згідно з аналітикою, середній вік авто на вторинному ринку минулого місяця майже не змінився, й складає 15,5 року.

За матеріалами: Економічна правда
 

