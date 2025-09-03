Фінансові новини
- |
- 03.09.25
- |
- 00:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
На внутнішньому ринку України падає попит на вживані автівки
14:20 02.09.2025 |
На внутрішньому ринку впродовж серпня сервісні центри МВС зареєстрували 74,8 тисячі угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Це на 4% менше, ніж в липні, та на 17% менше, ніж у серпні 2024-го.
Про це інформує Інститут досліджень авторинку.
Згідно з дослідженням, у серпні першість на ринку внутрішніх перепродажів із суттєвим відривом зберіг Volkswagen - він випередив найближчого конкурента більш як удвічі.
Далі в десятці - Renault, BMW, ВАЗ та Skoda, які майже зрівнялися між собою за обсягами, але орієнтовані на різні цільові групи.
Завершують список Toyota, Audi, Ford, Mercedes-Benz і Hyundai - стабільно популярні марки, які закривають потреби різних сегментів: від бюджету до преміуму, від бензину до гібридів.
Як йдеться в дослідженні, серед моделей із пробігом найбільш популярним у серпні знову став Volkswagen Passat. На другому місці Skoda Octavia, на третій сходинці - Volkswagen Golf, , особливо популярний у містах, та якому допомагає займати високі місця у рейтингу його електрична версія e-Golf.
Ще порівняно активно торгують Daewoo Lanos, від якого ледь відстав Renault Megane. Крім згаданих моделей, до десятки традиційно потрапили BMW 5-ї та 3-ї серії, Ford Focus, та Audi A4 й A6.
Згідно з аналітикою, середній вік авто на вторинному ринку минулого місяця майже не змінився, й складає 15,5 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
|Уряд обрав представників України до керівної ради спільного зі США фонду відбудови
|В Україні запустили реєстр лобістів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Україна за рік збільшила експорт яєць на 86%
|Запровадження РФ невідомих систем управління і контролю на ЗАЕС є загрозою ядерній безпеці - Міненерго
|МЗС у відповідь Путіну про ЗАЕС: Крадій має повернути вкрадене, а не пропонувати його комусь в оренду
|На систему онлайн-моніторингу азартних ігор планують витратити 30 млн грн: оголошено тендер
|У липні українці отримали від держави ₴507 мільйонів кешбеку
|Мінфін на аукціонах ОВДП 2 вересня залучив до держбюджету 5,2 млрд грн
Бізнес
|Snapdragon 8 Elite Gen 5: 4.74 ГГц і понад 4 мільйони балів в AnTuTu
|США тисне на Samsung і SK Hynix щоб вони закривали свої заводи в Китаї
|Вчені знайшли матеріал для безвуглецевого видобутку водню
|Intel каже, що отримала $5,7 млрд у межах угоди з Трампом
|Microsoft представила дві власні моделі ШІ: текстову MAI-1-preview та голосову MAI-Voice-1
|Microsoft розширює доступність сервісу Xbox Cloud Gaming - тепер ним зможуть користуватися передплатники Game Pass Core і Standard
|TSMC розпочне будівництво заводу для виробництва 1,4-нм чипів з випередженням графіка