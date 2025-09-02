Фінансові новини
- |
- 02.09.25
- |
- 17:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні запрацював портал «СтопТиск» задля унеможливлення тиску на бізнес – генпрокурор
В Україні 2 вересня офіційно запрацював портал "СтопТиск" задля постійної оперативної комунікації і унеможливлення тиску на бізнес, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
"Сьогодні, в рамках Х Міжнародного форуму із захисту бізнесу, презентував портал "СтопТиск". Два тижні тому ми запустили його у тестовому режимі й отримали позитивний відгук. Відсьогодні він працює офіційно - stoptysk.gp.gov.ua", - написав генпрокурор в телеграм-каналі у вівторок.
Він зазначив: "Мета проста і актуальна - спростити життя бізнесу та унеможливити тиск. Мати постійну оперативну комунікацію".
За словами Кравченка, саме відсутність діалогу призводить до всіх проблем.
"У перші дні на посаді я чітко сказав всім прокурорам: не чіпайте підприємців. Якщо бізнес чесний і прозорий - він працює вільно, а прокуратура захищає його право на це", - додав генпрокурор.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
ТОП-НОВИНИ
|Уряд обрав представників України до керівної ради спільного зі США фонду відбудови
|В Україні запустили реєстр лобістів
|США схвалили продаж Україні обладнання для підтримки систем Patriot на $179 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Потенціал ринку ОВДП для фінансування дефіциту вимірюється парою сотень мільярдів гривень – 1-й заступник голови НБУ
|Земельний банк заробив понад 1,2 млрд грн на оренді держземлі за рік
|Cередня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 0,02% до 58,84 грн/л, на дизельне пальне - на 0,02% до 55,97 грн/л
|Уряд зобов'язав замовників публікувати у Prozorro ціни на будівельні матеріали
|«єОселя»: Українці отримали пільгових кредитів на житло від початку року на 8,4 мільярда
|Ціни на нафту прискорили зростання, Brent на рівні $69,4 за барель
Бізнес
|Вчені знайшли матеріал для безвуглецевого видобутку водню
|Intel каже, що отримала $5,7 млрд у межах угоди з Трампом
|Microsoft представила дві власні моделі ШІ: текстову MAI-1-preview та голосову MAI-Voice-1
|Microsoft розширює доступність сервісу Xbox Cloud Gaming - тепер ним зможуть користуватися передплатники Game Pass Core і Standard
|TSMC розпочне будівництво заводу для виробництва 1,4-нм чипів з випередженням графіка
|Microsoft Word тепер автоматично зберігає документи у хмарі
|Google Vids отримав безплатну версію без повного набору ШІ-інструментів