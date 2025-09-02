Авторизация

В Україні запрацював портал «СтопТиск» задля унеможливлення тиску на бізнес – генпрокурор

 

В Україні 2 вересня офіційно запрацював портал "СтопТиск" задля постійної оперативної комунікації і унеможливлення тиску на бізнес, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Сьогодні, в рамках Х Міжнародного форуму із захисту бізнесу, презентував портал "СтопТиск". Два тижні тому ми запустили його у тестовому режимі й отримали позитивний відгук. Відсьогодні він працює офіційно - stoptysk.gp.gov.ua", - написав генпрокурор в телеграм-каналі у вівторок.

Він зазначив: "Мета проста і актуальна - спростити життя бізнесу та унеможливити тиск. Мати постійну оперативну комунікацію".

За словами Кравченка, саме відсутність діалогу призводить до всіх проблем.

"У перші дні на посаді я чітко сказав всім прокурорам: не чіпайте підприємців. Якщо бізнес чесний і прозорий - він працює вільно, а прокуратура захищає його право на це", - додав генпрокурор.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

