Минулого тижня Фонд держмайна залучив від приватизації ₴37,7 мільйона
12:40 02.09.2025 |
Упродовж 25 - 29 серпня Фонд державного майна України провів п'ять успішних онлайн-аукціонів з приватизації, на яких залучив 37,69 млн грн.
Про це ФДМУ повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Минулого тижня команда Фонду державного майна України провела 5 онлайн-аукціонів з приватизації у системі Prozorro.Продажі. Загальна сума переможних ставок становить 37,69 млн гривень», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у середньому за лот змагалися по 2,8 охочих придбати державні об'єкти.
Найдорожчим об'єктом минулого тижня став державний пакет акцій АТ «Інститут титану» у Запоріжжі, який вдалося реалізувати за 30,4 млн грн. Також попитом серед інвесторів користувався єдиний майновий комплекс ДП "Науково-технічний центр "Плазмотрон" Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона НАНУ". Ціна зросла зі стартових 131 тис. грн до фінальних 6,1 млн грн.
Цього тижня команда ФДМУ планує провести 21 онлайн-аукціон з приватизації. Серед пропозицій купівлі такі об'єкти, як державний пакет акцій ПрАТ "Укрзахідвуглебуд", ДП «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь».
