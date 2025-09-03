Авторизация

Минулого тижня Фонд держмайна залучив від приватизації ₴37,7 мільйона

12:40 02.09.2025 |

Економіка

 

Упродовж 25 - 29 серпня Фонд державного майна України провів п'ять успішних онлайн-аукціонів з приватизації, на яких залучив 37,69 млн грн.

Про це ФДМУ повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Минулого тижня команда Фонду державного майна України провела 5 онлайн-аукціонів з приватизації у системі Prozorro.Продажі. Загальна сума переможних ставок становить 37,69 млн гривень», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у середньому за лот змагалися по 2,8 охочих придбати державні об'єкти.

Найдорожчим об'єктом минулого тижня став державний пакет акцій АТ «Інститут титану» у Запоріжжі, який вдалося реалізувати за 30,4 млн грн. Також попитом серед інвесторів користувався єдиний майновий комплекс ДП "Науково-технічний центр "Плазмотрон" Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона НАНУ". Ціна зросла зі стартових 131 тис. грн до фінальних 6,1 млн грн.

Цього тижня команда ФДМУ планує провести 21 онлайн-аукціон з приватизації. Серед пропозицій купівлі такі об'єкти, як державний пакет акцій ПрАТ "Укрзахідвуглебуд", ДП «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь».
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3631
  0,0091
 0,02
EUR
 1
 48,1756
  0,2919
 0,60

Курс обміну валют на вчора, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0137  0,01 0,04 41,5350  0,02 0,05
EUR 48,0113  0,02 0,04 48,6423  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,09 0,21 41,3850  0,07 0,18
EUR 48,1700  0,16 0,34 48,2000  0,16 0,34

