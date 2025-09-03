Минулого тижня Фонд держмайна залучив від приватизації ₴37,7 мільйона

Упродовж 25 - 29 серпня Фонд державного майна України провів п'ять успішних онлайн-аукціонів з приватизації, на яких залучив 37,69 млн грн.

Про це ФДМУ повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Минулого тижня команда Фонду державного майна України провела 5 онлайн-аукціонів з приватизації у системі Prozorro.Продажі. Загальна сума переможних ставок становить 37,69 млн гривень», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у середньому за лот змагалися по 2,8 охочих придбати державні об'єкти.

Найдорожчим об'єктом минулого тижня став державний пакет акцій АТ «Інститут титану» у Запоріжжі, який вдалося реалізувати за 30,4 млн грн. Також попитом серед інвесторів користувався єдиний майновий комплекс ДП "Науково-технічний центр "Плазмотрон" Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона НАНУ". Ціна зросла зі стартових 131 тис. грн до фінальних 6,1 млн грн.

Цього тижня команда ФДМУ планує провести 21 онлайн-аукціон з приватизації. Серед пропозицій купівлі такі об'єкти, як державний пакет акцій ПрАТ "Укрзахідвуглебуд", ДП «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь».