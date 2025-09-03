Фінансові новини
Кабмін підвищив зарплати працівникам судів та патронатних служб у системі правосуддя
12:02 02.09.2025 |
Кабінет міністрів запровадив додаткові коефіцієнти для підвищення посадових окладів держслужбовців та працівників патронатних служб судової системи на період дії воєнного стану. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
До 31 грудня 2025 року коефіцієнти підвищення окладів застосовуватимуться для таких держслужбовців апарату судів та судових органів:
* місцеві загальні суди - коефіцієнт 1,19;
* апеляційні, окружні адміністративні, господарські суди, територіальні управління Державної судової адміністрації та територіальні підрозділи Служби судової охорони - 1,3;
* Державна судова адміністрація та центральний орган Служби судової охорони - 1,2.
Виплати здійснюватимуться коштом грошей спеціального фонду держбюджету, які надходять від судового збору та звернення застави в дохід держави.
Для працівників патронатних служб коефіцієнти діятимуть на весь період воєнного стану:
* Верховний суд, вищі спеціалізовані суди, Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія суддів - 1,45;
* апеляційні, окружні адміністративні та господарські суди - 1,3;
* місцеві загальні суди - 1,25.
Кабмін також встановив, що преміювання працівників патронатних служб у системі правосуддя на період воєнного стану не перевищуватиме 30% від посадового окладу з урахуванням підвищення.
