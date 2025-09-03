Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ бачить з $65 млрд необхідного міжнародного фінансування на 2026-2027рр підтвердженими близько третини

10:40 02.09.2025 |

Економіка

 

Ситуація щодо міжнародного фінансування України на 2025 рік має досить комфортний вигляд, але щодо 2026-2027 рр. питання розриву, який потрібно закривати, залишається актуальним, бо, за оцінками Національного банку України (НБУ), наразі тільки близько третини з необхідних $65 млрд має підтверджені джерела фінансування, заявив перший заступник голови центробанку Сергій Ніколайчук.

"За нашими оцінками, обсяг коштів, що не має підтверджених джерел фінансування на 2026-2027 рр., наразі становить приблизно дві третини цієї суми. Є розрив у фінансуванні на наступний рік і ще більший розрив - на 2027 рік", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Ніколайчук уточнив, що НБУ закладає трошки більшу, ніж уряд, потребу у зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 рр.: $35 млрд у 2026 році та $30 млрд у 2027-му, і ця сума не включає запас, який планується сформувати цього року з коштів, що надходять за механізмом ERA - за рахунок заморожених російських активів.

Як повідомлялося, міністр фінансів України Сергій Марченко 18 серпня оцінив фінансовий розрив на 2026-2027 рр., який на сьогодні не є закритим підтвердженими джерелами фінансування, у $37 млрд.

За його словами, необхідне зовнішнє фінансування на 2026 рік становить $45 млрд, але воно частково покриватиметься сформованим запасом коштів від отриманого цього року міжнародного фінансування.

У програмі EFF розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду з Україною ще після сьомого її перегляду наприкінці березня цього року зазначалося, що країна розділить на три частини зовнішнє фінансування від країн G7 за механізмом ERA: одну частину буде виділено на бюджетне фінансування поточного року, іншу - на попереднє фінансування дефіциту майбутнього року, а третя частина становитиме умовне фінансування для негативного сценарію.

У базовому сценарії другу частину було визначено як $8,4 млрд: $8,1 млрд буде використано у 2026 році та ще $0,3 млрд у першому кварталі 2027 році. Щодо третьої частини - фінансового буферу на випадок негативного сценарію, то на його формування планувалося спрямувати $9,1 млрд з надходжень від ERA цього року та $1 млрд - від надходжень наступного року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3631
  0,0091
 0,02
EUR
 1
 48,1756
  0,2919
 0,60

Курс обміну валют на вчора, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0137  0,01 0,04 41,5350  0,02 0,05
EUR 48,0113  0,02 0,04 48,6423  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,09 0,21 41,3850  0,07 0,18
EUR 48,1700  0,16 0,34 48,2000  0,16 0,34

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес