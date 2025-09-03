Фінансові новини
- 03.09.25
- 00:25
- RSS
- мапа сайту
У серпні до держбюджету спрямували ₴61,8 мільярда митних платежів
08:46 02.09.2025 |
Державна митна служба України у серпні 2025 року забезпечила надходження до державного бюджету 61,8 млрд гривень митних платежів.
Про це повідомляє Держмитслужба, передає Укрінформ.
"За результатами роботи у серпні 2025 року Державною митною службою України оформлено понад 189 тисяч експортно-імпортних декларацій. У результаті до державного бюджету перераховано 61,8 млрд грн митних платежів, що на 10,7 млрд грн більше показника серпня 2024 року", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сума звільнень від сплати митних платежів у серпні становила 24,6 млрд грн, що складає 39,7% від загальної кількості імпортних операцій.
У структурі преференцій найбільшу частку становлять пільги при імпорті товарів оборонного призначення - 46% або 11,3 млрд грн. Також значну частку займають пільги на підакцизні товари для виробництва тютюнових виробів - 23% або 5,7 млрд грн та звільнення від ввізного мита в рамках угод про вільну торгівлю - 13% або 3,3 млрд грн.
Крім того, застосовувалися пільги при ввезенні електромобілів (1,7 млрд грн) та товарів для відновлення енергетичної інфраструктури (1,5 млрд грн).
Як повідомлялося, у липні 2025 року Держмитслужба забезпечила надходження до державного бюджету 65,1 млрд грн митних платежів.
