У серпні до держбюджету спрямували ₴61,8 мільярда митних платежів

Державна митна служба України у серпні 2025 року забезпечила надходження до державного бюджету 61,8 млрд гривень митних платежів.

Про це повідомляє Держмитслужба, передає Укрінформ.

"За результатами роботи у серпні 2025 року Державною митною службою України оформлено понад 189 тисяч експортно-імпортних декларацій. У результаті до державного бюджету перераховано 61,8 млрд грн митних платежів, що на 10,7 млрд грн більше показника серпня 2024 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сума звільнень від сплати митних платежів у серпні становила 24,6 млрд грн, що складає 39,7% від загальної кількості імпортних операцій.

У структурі преференцій найбільшу частку становлять пільги при імпорті товарів оборонного призначення - 46% або 11,3 млрд грн. Також значну частку займають пільги на підакцизні товари для виробництва тютюнових виробів - 23% або 5,7 млрд грн та звільнення від ввізного мита в рамках угод про вільну торгівлю - 13% або 3,3 млрд грн.

Крім того, застосовувалися пільги при ввезенні електромобілів (1,7 млрд грн) та товарів для відновлення енергетичної інфраструктури (1,5 млрд грн).

Як повідомлялося, у липні 2025 року Держмитслужба забезпечила надходження до державного бюджету 65,1 млрд грн митних платежів.