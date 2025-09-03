Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У серпні до держбюджету спрямували ₴61,8 мільярда митних платежів

08:46 02.09.2025 |

Економіка

 

Державна митна служба України у серпні 2025 року забезпечила надходження до державного бюджету 61,8 млрд гривень митних платежів.

Про це повідомляє Держмитслужба, передає Укрінформ.

"За результатами роботи у серпні 2025 року Державною митною службою України оформлено понад 189 тисяч експортно-імпортних декларацій. У результаті до державного бюджету перераховано 61,8 млрд грн митних платежів, що на 10,7 млрд грн більше показника серпня 2024 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сума звільнень від сплати митних платежів у серпні становила 24,6 млрд грн, що складає 39,7% від загальної кількості імпортних операцій.

У структурі преференцій найбільшу частку становлять пільги при імпорті товарів оборонного призначення - 46% або 11,3 млрд грн. Також значну частку займають пільги на підакцизні товари для виробництва тютюнових виробів - 23% або 5,7 млрд грн та звільнення від ввізного мита в рамках угод про вільну торгівлю - 13% або 3,3 млрд грн.

Крім того, застосовувалися пільги при ввезенні електромобілів (1,7 млрд грн) та товарів для відновлення енергетичної інфраструктури (1,5 млрд грн).

Як повідомлялося, у липні 2025 року Держмитслужба забезпечила надходження до державного бюджету 65,1 млрд грн митних платежів.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3631
  0,0091
 0,02
EUR
 1
 48,1756
  0,2919
 0,60

Курс обміну валют на вчора, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0137  0,01 0,04 41,5350  0,02 0,05
EUR 48,0113  0,02 0,04 48,6423  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,09 0,21 41,3850  0,07 0,18
EUR 48,1700  0,16 0,34 48,2000  0,16 0,34

Бізнес