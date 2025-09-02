Бізнес поліпшив стримані оцінки ділової активності – підсумки опитування підприємств у серпні

Бізнес у серпні зберіг стримані оцінки результатів власної економічної діяльності, проте поліпшив їх як порівняно з попереднім місяцем, так і в річному вимірі. Пом'якшення оцінок продемонстрували підприємства усіх секторів, що беруть участь в опитуваннях.

Драйверами позитивного імпульсу були жвавий споживчий попит, енергетична стабільність, сповільнення інфляції та сезонний чинник. Натомість подальші руйнування виробничих потужностей та інфраструктури, значні витрати на відновлення, сировину й оплату праці, підвищення тарифів на електроенергію для бізнесу та дефіцит кваліфікованих кадрів гальмували економічну активність та негативно вплинули на оцінки респондентів.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, за винятком вимушеної перерви в березні - травні 2022 року. У серпні 2025 року ІОДА зріс до 49.0 з 48.3 у липні 2025 року та був вищий за рівень у серпні 2024 року (48.4).

Підприємства будівництва четвертий місяць поспіль позитивно оцінили свої поточні економічні результати та були найоптимістичнішими серед респондентів завдяки сталому внутрішньому попиту та сезонному чиннику: секторальний індекс у серпні становив 54.0 порівняно з 50.6 у липні 2025 року (у серпні 2024 року - 50.7). Будівельники очікували на подальше збільшення обсягів будівництва, нових замовлень та закупівлі сировини й матеріалів. На тлі очікуваного сповільнення темпів зростання вартості послуг підрядників респонденти були налаштовані на подальше зростання обсягу закупівлі їхніх послуг. Тривало пом'якшення стриманих оцінок щодо доступності підрядників.

Підприємства торгівлі шостий місяць поспіль зберігали позитивні оцінки результатів своєї поточної діяльності завдяки жвавим споживчим настроям та розширенню пропозиції товарів у зв'язку з активним надходженням нового урожаю: секторальний індекс у серпні становив 51.8 порівняно з 51.2 у липні 2025 року (у серпні 2024 року - 50.4). Торговельні компанії й надалі очікували на збільшення обсягу товарообороту та обсягу закупівлі товарів для продажу, натомість песимістичніше, ніж у попередньому місяці, оцінили запаси / залишки товарів для продажу. Респонденти, як і раніше, очікували на зниження торговельної маржі.

Підприємства промисловості зберегли стримані оцінки результатів своєї діяльності з огляду на подальші руйнування виробничих потужностей та значні витрати на відновлення, сировину й оплату праці: секторальний індекс у серпні становив 48.7 порівняно з 48.6 у липні 2025 року та у серпні 2024 року. Промисловці й надалі очікували на збільшення обсягу виготовленої продукції та обсягу нових замовлень на продукцію. Одночасно пом'якшилися песимістичні оцінки щодо обсягу нових експортних замовлень на продукцію, обсягу незавершеного виробництва, а також залишків готової продукції. Натомість очікувалося подальше зниження обсягу запасів сировини та матеріалів.

Підприємства сфери послуг дещо пом'якшили, але зберегли найстриманіші оцінки результатів своєї ділової активності, зважаючи на складну та високовартісну логістику, здорожчання електроенергії та дефіцит кваліфікованих кадрів: секторальний індекс у серпні становив 47.0 (у липні 2025 року - 45.8, у серпні 2024 року - 46.5). Респонденти очікували на зменшення обсягу наданих послуг, водночас менш стримано оцінили обсяги нових замовлень на послуги та послуг у процесі виконання.

На тлі очікуваного сповільнення темпів зростання закупівельних цін підприємства будівництва, торгівлі та сфери послуг були налаштовані на помірніше здорожчання цін на власну продукцію / послуги, натомість підприємства промисловості очікували на їх незначне прискорення.

Ситуація на ринку праці залишається неоднорідною. Лише респонденти будівництва були налаштовані на збільшення загальної чисельності працівників, підприємства інших секторів очікували на скорочення персоналу.