Податкова перевиконала план надходжень до держбюджету на майже ₴71 мільярд

23:58 01.09.2025 |

Економіка

 

За січень - серпень податкові надходження до загального фонду державного бюджету, які адмініструє Державна податкова служба, становили 868,3 мільярди гривень, що на 24,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Державна податкова служба, передає Укрінформ.

"ДПС перевиконала план надходжень за 8 місяців на майже 71 млрд грн. Виконання плану надходжень за 8 місяців цього року становить 108,9%, у серпні - 100,1%", - зазначила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Зокрема, у серпні до бюджету надійшло 131,8 млрд грн, що на 29,3% більше порівняно з серпнем 2024 року (+29,8 млрд грн). Зауважується, що попри збільшення планових показників змінами до держбюджету, ДПС виконала завдання.

Основні показники серпня: ПДФО - 30,7 млрд грн, податок на прибуток підприємств - 51,1 млрд грн, ПДВ - 38,0 млрд грн, акцизний податок - 15,6 млрд грн, рентні платежі - 6,1 млрд грн.

Відшкодування ПДВ у серпні становило 14,6 млрд грн.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3722
  0,0519
 0,13
EUR
 1
 48,4675
  0,2715
 0,56

Курс обміну валют на вчора, 09:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0281  0,03 0,08 41,5573  0,04 0,10
EUR 47,9935  0,13 0,26 48,6677  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,02 0,05 41,3100  0,02 0,05
EUR 48,3350  0,13 0,28 48,3650  0,14 0,28

