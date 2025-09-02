Податкова перевиконала план надходжень до держбюджету на майже ₴71 мільярд

За січень - серпень податкові надходження до загального фонду державного бюджету, які адмініструє Державна податкова служба, становили 868,3 мільярди гривень, що на 24,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Державна податкова служба, передає Укрінформ.

"ДПС перевиконала план надходжень за 8 місяців на майже 71 млрд грн. Виконання плану надходжень за 8 місяців цього року становить 108,9%, у серпні - 100,1%", - зазначила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Зокрема, у серпні до бюджету надійшло 131,8 млрд грн, що на 29,3% більше порівняно з серпнем 2024 року (+29,8 млрд грн). Зауважується, що попри збільшення планових показників змінами до держбюджету, ДПС виконала завдання.

Основні показники серпня: ПДФО - 30,7 млрд грн, податок на прибуток підприємств - 51,1 млрд грн, ПДВ - 38,0 млрд грн, акцизний податок - 15,6 млрд грн, рентні платежі - 6,1 млрд грн.

Відшкодування ПДВ у серпні становило 14,6 млрд грн.