Фінансові новини
- |
- 02.09.25
- |
- 02:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Податкова перевиконала план надходжень до держбюджету на майже ₴71 мільярд
23:58 01.09.2025 |
За січень - серпень податкові надходження до загального фонду державного бюджету, які адмініструє Державна податкова служба, становили 868,3 мільярди гривень, що на 24,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомляє Державна податкова служба, передає Укрінформ.
"ДПС перевиконала план надходжень за 8 місяців на майже 71 млрд грн. Виконання плану надходжень за 8 місяців цього року становить 108,9%, у серпні - 100,1%", - зазначила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.
Зокрема, у серпні до бюджету надійшло 131,8 млрд грн, що на 29,3% більше порівняно з серпнем 2024 року (+29,8 млрд грн). Зауважується, що попри збільшення планових показників змінами до держбюджету, ДПС виконала завдання.
Основні показники серпня: ПДФО - 30,7 млрд грн, податок на прибуток підприємств - 51,1 млрд грн, ПДВ - 38,0 млрд грн, акцизний податок - 15,6 млрд грн, рентні платежі - 6,1 млрд грн.
Відшкодування ПДВ у серпні становило 14,6 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
ТОП-НОВИНИ
|Уряд обрав представників України до керівної ради спільного зі США фонду відбудови
|В Україні запустили реєстр лобістів
|США схвалили продаж Україні обладнання для підтримки систем Patriot на $179 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Податкова перевиконала план надходжень до держбюджету на майже ₴71 мільярд
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
|Кабмін оприлюднив умови конкурсу на літієву ділянку «Добра»
|Азербайджан передав українським енергетикам партію гумдопомоги
|Попит на нові легкові авто в Україні в серпні скоротився на 14,6% - Інститут досліджень авторинку
|Фонд держмайна визначив дату продажу Одеського припортового заводу
Бізнес
|Google Vids отримав безплатну версію без повного набору ШІ-інструментів
|Власник TikTok став найбільшою соцмережею у світі за доходами
|Вагітні китайські роботи виявилися фейком. Чи можливі вони взагалі?
|Пентагон вимагає провести аудит продуктів Microsoft через китайських підрядників компанії
|Anthropic запускає браузерного ШІ-агента Claude для Chrome
|«Світ кардинально змінився». Автозаводи закликали ЄС переглянути курс на електрокари
|Google хоче зробити Перекладач конкурентом Duolingo