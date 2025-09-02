Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін оприлюднив умови конкурсу на літієву ділянку «Добра»

23:46 01.09.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів затвердив умови конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції твердих корисних копалин щодо літієвої ділянки "Добра" в Кіровоградській області. Відповідна постанова від 27 серпня оприлюднена на сайті уряду.

Цей проєкт може стати дебютним для Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, заснованого в межах угоди про корисні копалини, раніше казала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Порядок проведення конкурсу визначений ст. 7 закону України "Про угоди про розподіл продукції" та законом про ратифікацію угоди про ресурси зі США.

Учасники повинні мати відповідні фінансово-економічні та технічні ресурси, а також досвід робіт. Оцінка проводиться за дев'ятьма критеріями із загальною максимальною вагою 100 балів. Найбільшу вагу матимуть:

→ пропозиції щодо розподілу продукції на користь держави та додаткові пропозиції (наприклад, сплата бонусу) - 30 балів;
→ програма робіт на ділянці надр (найбільш комплексні та раціональні умови використання ресурсів) - 20 балів;
→ досвід робіт з пошуку, видобутку та збагачення металічних корисних копалин (зокрема літійвмісних) - 16 балів;
→ рівень фінансового забезпечення програми робіт - 10 балів.

Сума оцінок за всіма критеріями є підставою для визначення переможця.

Ділянка "Добра" розташована в Кіровоградської області на площі 1706,9 га. Включає породи кори вивітрювання кристалічного фундаменту та породи кристалічного фундаменту до глибини 1000 метрів. Корисні копалини: літій, ніобій, олово, рубідій, тантал, цезій, берилій, вольфрам, золото.

Переможець конкурсу отримує спеціальний дозвіл на користування надрами для геологічного вивчення, дослідно-промислової розробки та подальшого видобування на строк дії угоди.

Програма обов'язкових робіт інвестора повинна включати:

→ геологічне вивчення надр та міжнародний аудит запасів (протягом 2,5 року);
→ звіт до Державного інформаційного геологічного фонду України;
→ подання матеріалів щодо оцінки запасів літію та інших металічних корисних копалин до Держкомісії України із запасів;
→ оцінку впливу на довкілля.

У разі комерційної доцільності протягом шести місяців має бути ухвалено рішення щодо переходу до робіт з первинної переробки літійвмісних мінералів та інших металічних корисних копалин.

У разі позитивного рішення роботи з видобутку та збагачення в обсязі, не меншому за заявлений, мають тривати протягом п'яти років. У разі негативного рішення спецдозвіл має бути повернуто, а дію угоди - припинено.

Мінімальний обсяг інвестицій має становити:

→ на геологорозвідувальні роботи - не менше $12 млн;
→ для організації видобутку та збагачення - не менше $167 млн.

Обсяг загальних інвестицій визначається за результатами конкурсу.

Уся вироблена продукція до моменту розподілу належить державі, а максимальна частина компенсаційної продукції (для відшкодування витрат інвестора) - 70% загального обсягу виробленої продукції.

Частка держави у прибутковій продукції має становити:

→ не менше 4% у разі перевищення облікових витрат над вартістю граничної компенсаційної продукції;
→ не менше 6% у разі перевищення граничної компенсаційної продукції над обліковими витратами.

Угода укладається на термін 50 років з дня підписання, якщо інше не погоджено.

За участь у конкурсі стягається плата у розмірі 500 000 грн на реєстраційний рахунок Мінекономіки. Плата за конкурс, що відбувся, не повертається. Якщо конкурс визнано таким, що не відбувся, плата повертається учасникам у повному розмірі.

Конкурс вважається таким, що не відбувся, якщо:

→ у встановлений строк не було подано заяв на участь;
→ жодна з поданих заяв не відповідає умовам конкурсу;
→ Кабмін не визначив переможця протягом трьох місяців з дати закінчення граничного терміну подання заяв.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3722
  0,0519
 0,13
EUR
 1
 48,4675
  0,2715
 0,56

Курс обміну валют на вчора, 09:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0281  0,03 0,08 41,5573  0,04 0,10
EUR 47,9935  0,13 0,26 48,6677  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,02 0,05 41,3100  0,02 0,05
EUR 48,3350  0,13 0,28 48,3650  0,14 0,28

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес