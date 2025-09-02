Фінансові новини
Кабмін оприлюднив умови конкурсу на літієву ділянку «Добра»
23:46 01.09.2025 |
Кабінет міністрів затвердив умови конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції твердих корисних копалин щодо літієвої ділянки "Добра" в Кіровоградській області. Відповідна постанова від 27 серпня оприлюднена на сайті уряду.
Цей проєкт може стати дебютним для Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, заснованого в межах угоди про корисні копалини, раніше казала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Порядок проведення конкурсу визначений ст. 7 закону України "Про угоди про розподіл продукції" та законом про ратифікацію угоди про ресурси зі США.
Учасники повинні мати відповідні фінансово-економічні та технічні ресурси, а також досвід робіт. Оцінка проводиться за дев'ятьма критеріями із загальною максимальною вагою 100 балів. Найбільшу вагу матимуть:
→ пропозиції щодо розподілу продукції на користь держави та додаткові пропозиції (наприклад, сплата бонусу) - 30 балів;
→ програма робіт на ділянці надр (найбільш комплексні та раціональні умови використання ресурсів) - 20 балів;
→ досвід робіт з пошуку, видобутку та збагачення металічних корисних копалин (зокрема літійвмісних) - 16 балів;
→ рівень фінансового забезпечення програми робіт - 10 балів.
Сума оцінок за всіма критеріями є підставою для визначення переможця.
Ділянка "Добра" розташована в Кіровоградської області на площі 1706,9 га. Включає породи кори вивітрювання кристалічного фундаменту та породи кристалічного фундаменту до глибини 1000 метрів. Корисні копалини: літій, ніобій, олово, рубідій, тантал, цезій, берилій, вольфрам, золото.
Переможець конкурсу отримує спеціальний дозвіл на користування надрами для геологічного вивчення, дослідно-промислової розробки та подальшого видобування на строк дії угоди.
Програма обов'язкових робіт інвестора повинна включати:
→ геологічне вивчення надр та міжнародний аудит запасів (протягом 2,5 року);
→ звіт до Державного інформаційного геологічного фонду України;
→ подання матеріалів щодо оцінки запасів літію та інших металічних корисних копалин до Держкомісії України із запасів;
→ оцінку впливу на довкілля.
У разі комерційної доцільності протягом шести місяців має бути ухвалено рішення щодо переходу до робіт з первинної переробки літійвмісних мінералів та інших металічних корисних копалин.
У разі позитивного рішення роботи з видобутку та збагачення в обсязі, не меншому за заявлений, мають тривати протягом п'яти років. У разі негативного рішення спецдозвіл має бути повернуто, а дію угоди - припинено.
Мінімальний обсяг інвестицій має становити:
→ на геологорозвідувальні роботи - не менше $12 млн;
→ для організації видобутку та збагачення - не менше $167 млн.
Обсяг загальних інвестицій визначається за результатами конкурсу.
Уся вироблена продукція до моменту розподілу належить державі, а максимальна частина компенсаційної продукції (для відшкодування витрат інвестора) - 70% загального обсягу виробленої продукції.
Частка держави у прибутковій продукції має становити:
→ не менше 4% у разі перевищення облікових витрат над вартістю граничної компенсаційної продукції;
→ не менше 6% у разі перевищення граничної компенсаційної продукції над обліковими витратами.
Угода укладається на термін 50 років з дня підписання, якщо інше не погоджено.
За участь у конкурсі стягається плата у розмірі 500 000 грн на реєстраційний рахунок Мінекономіки. Плата за конкурс, що відбувся, не повертається. Якщо конкурс визнано таким, що не відбувся, плата повертається учасникам у повному розмірі.
Конкурс вважається таким, що не відбувся, якщо:
→ у встановлений строк не було подано заяв на участь;
→ жодна з поданих заяв не відповідає умовам конкурсу;
→ Кабмін не визначив переможця протягом трьох місяців з дати закінчення граничного терміну подання заяв.
