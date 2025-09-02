Фінансові новини
Попит на нові легкові авто в Україні в серпні скоротився на 14,6% - Інститут досліджень авторинку
23:10 01.09.2025 |
У серпні 2025 року українці та місцеві підприємства придбали 6,9 тис. нових легкових авто, що на 14,6% менше ніж у серпні 2024 року, але на 7,2% більше за липень-2025, повідомляє Інститут досліджень авторинку.
Згідно з повідомленням на його сайті, більшість нових легковиків, як і зазвичай, були імпортованими з-за кордону - 97,9%, або 6787 од., а частка виготовлених в Україні становила 2,1% (149 од.).
Серед марок першість за Toyota (964 од.), другу та третю сходинку зайняли BYD (823 од.) та Volkswagen (551 од.). В рейтингу моделей першість за Renault Duster (435 од.), проте від нього не надто відстав BYD Song Plus (391 од.). Третє місце у бестселера попередніх років Toyota RAV4.
Серед нових легковиків, які зареєстровані як виготовлені в Україні, лідером минулого місяця став кросовер Skoda Karoq (83 од.), який випускають на закарпатському заводі "Єврокар", Інші місця - за автомобілями, переобладнаними локальними підприємствами, часто в кількості менше за 10 од.
Згідно з повідомленням, частка покупців-юридичних осіб становила 27,4%, приватні покупці-фізособи, відповідно, купили 72,6% нових легковиків.
Аналітики зазначають, що за пріоритетами пального у сегменті нових легковиків лідирують бензинові версії (31,7%), друга позиція - в електромобілів (28,1%), третя - за гібридами (23,2%), а дизельні привернули увагу лише 16,9% покупців.
