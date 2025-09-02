Авторизация

Кількість перевезених пасажирів в Україні за 7 міс.-2025 зросла на 0,4% до 7 міс.-2024

17:29 01.09.2025 |

Економіка

 

Кількість перевезених пасажирів за сім місяців 2025 року становила 1 млрд 261,8 млн, що на 0,4% більше порівняно із аналогічним періодом 2024 року, повідомила Державна служба статистики на своєму сайті.

Згідно з її даними, пасажирообіг зріс суттєвіше - на 5,3%, до 26,24 млрд пас.*км.

Держстат зазначає, що динаміка щодо минулого року у кількості пасажирських перевезень покращується п'ятий місяць поспіль, тоді як по пасажирообігу - третій місяць поспіль.

Щодо видів транспорту, то основними по обсягу перевезень залишаються міський електротранспорт - 688,1 млн (+0,3% до 7 місяців минулого року) та автомобільний - 536 млн (+0,9%).

Зростання перевезень міським електротранспортом забезпечив метрополітен, який показав зростання 5,6% - до 189,8 млн, тоді як обсяг перевезень тролейбусами скоротився на 0,1% - до 317,7 млн, трамваями - на 4,3%, до 180,6 млн.

Залізничний транспорт з урахуванням міської електрички перевіз за сім місяців цього року 37,3 млн пасажирів, що на 4,9% менше за показник семи місяців минулого року. В той же час пасажирообіг залізничного транспорту за цей період скоротився лише на 0,1%, тоді як автомобільного зріс на 7,6%.

Варто зазначити, що в пасажирообігу частка автомобільного транспорту складає 42%, залізничного - 37%, тоді як міського електротранспорту через невеликі відстані перевезень - 16,8%.

Відомство також звітує про 0,4 млн пасажирів авіаційного транспорту, що на 57% більше, аніж за цей період минулого року, а пасажирообіг цим транспортом підскочив на 78,4% та перевищив пасажирообіг трамваями.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

