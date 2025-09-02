Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Обсяг вантажоперевезень в Україні за 7 міс.-2025 впав на 12,6% - Держстат

17:17 01.09.2025 |

Економіка

 

Обсяг вантажних перевезень у січні - липні 2025 року впав на 12,6% порівняно із аналогічним періодом минулого року - до 181,2 млн тонн, такі попередні дані повідомила Державна служба статистики (Держстат) на своєму сайті.

Зазначається, що вантажообіг за звітний період скоротився сильніше - на 13,5%, до 94,37 млрд тонна*км, і якщо за обсягом вантажів у липні вдалося трохи надолужити відставання від минулорічних показників - на 0,8 відсоткового пункту (в.п.), то за вантажообігом воно збільшилося на 0,8 в.п..

Лідером за обсягом перевезення вантажів залишається залізничний транспорт - 92,5 млн тонн, що на 11% гірше за показник семи місяців минулого року.

Вантажообіг залізничним транспортом склав за звітний період 59,66 млрд тонна*км, що на 11,8% менше за такий же період 2024 року. В "Укрзалізниці" швидше зменшення вантажообігу пояснюють більшою часткою більш коротких перевезень у порти.

Автомобільний транспорт за 7 місяців цього року, за даними Держстата, перевіз 66,7 млн тон вантажів, що на 11% гірше за показник 7 місяців минулого року, хоча відставання у вантажообігу менше - всього 4%, що свідчить про зростання дальності автоперевезень.

Показник трубопроводного транспорту становив 21,5 млн тонн, що означає падіння на 21,6%, а його вантажообіг впав на 29,2%.

Невеликий обсяг прийшовся за січень-липень на водний транспорт - 0,5 млн тонн, або всього 45,3% від обсягу січня-липня 2024 року, тоді як показник авіаційного транспорту залишається мізерним через закриття неба - 0,02 млн тонн, що на 19,8% менше за той же період минулого року.

Як повідомлялося, обсяг вантажних перевезень у 2024 року зріс на 7,8%, а вантажообіг - на 13%, до 184,58 млрд тонна/км.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

