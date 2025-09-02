Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У серпні до державний бюджет поповнився на 233,9 млрд грн за рахунок податків, зборів та обов'язкових платежів

15:51 01.09.2025 |

Економіка

 

"За оперативними даними (на 16:00 29.08), у серпні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 233,9 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів", - говориться у повідомленні Міністерства фінансів.

За підсумками серпня надходження платежів від Державної податкової служби становили 125,4 млрд грн. У тому числі 50,8 млрд грн склав податок на прибуток підприємств, 29,6 млрд грн - податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, 21,5 млрд грн - податок на додану вартість (зібрано 36,1 млрд, відшкодовано - 14,6 млрд грн).

Ще 15,5 млрд грн склав акцизний податок. Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону склала 3,5 млрд грн, а ще 3,1 млрд грн забезпечила рентна плата.

"Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 59,3 млрд гривень", - зазначено у повідомленні.

Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у серпні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 44,0 млрд грн, в рамках реалізації Угоди про грант Фонду фінансового посередництва зі сприяння залучення ресурсів для інвестування в зміцнення України між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

"В цілому, за оперативними даними, за підсумками серпня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 303,4 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, надійшло 47,6 млрд грн (станом на 28 серпня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування", - підрахувало Міністерство фінансів.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3722
  0,0519
 0,13
EUR
 1
 48,4675
  0,2715
 0,56

Курс обміну валют на вчора, 09:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0281  0,03 0,08 41,5573  0,04 0,10
EUR 47,9935  0,13 0,26 48,6677  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,02 0,05 41,3100  0,02 0,05
EUR 48,3350  0,13 0,28 48,3650  0,14 0,28

