02.09.25
02:15
У серпні до державний бюджет поповнився на 233,9 млрд грн за рахунок податків, зборів та обов'язкових платежів
15:51 01.09.2025 |
"За оперативними даними (на 16:00 29.08), у серпні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 233,9 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів", - говориться у повідомленні Міністерства фінансів.
За підсумками серпня надходження платежів від Державної податкової служби становили 125,4 млрд грн. У тому числі 50,8 млрд грн склав податок на прибуток підприємств, 29,6 млрд грн - податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, 21,5 млрд грн - податок на додану вартість (зібрано 36,1 млрд, відшкодовано - 14,6 млрд грн).
Ще 15,5 млрд грн склав акцизний податок. Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону склала 3,5 млрд грн, а ще 3,1 млрд грн забезпечила рентна плата.
"Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 59,3 млрд гривень", - зазначено у повідомленні.
Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у серпні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 44,0 млрд грн, в рамках реалізації Угоди про грант Фонду фінансового посередництва зі сприяння залучення ресурсів для інвестування в зміцнення України між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.
"В цілому, за оперативними даними, за підсумками серпня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 303,4 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, надійшло 47,6 млрд грн (станом на 28 серпня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування", - підрахувало Міністерство фінансів.
