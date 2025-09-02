Фінансові новини
- |
- 02.09.25
- |
- 02:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Абсолютний антирекорд: Дефіцит рахунку поточних операцій у липні сягнув рекордних $4,1 мільярда
15:27 01.09.2025 |
Нацбанк оприлюднив дані платіжного балансу за січень-липень 2025 року, згідно яких у липні дефіцит поточного рахунку сягнув рекордних $4,1 млрд. Це на на 31% більше, ніж у червні ($3,1 млрд) та на 62% перевищує показник липня минулого року ($2,5 млрд).
При цьому дефіцит зовнішньої торгівлі товарами та послугами майже повторив антирекорд і становив $5 млрд, повідомляє БізнесЦензор із посиланням на дані НБУ.
Зазначимо, що частково розрив було профінансовано міжнародною допомогою, проте решту - за рахунок резервів НБУ, які скоротилися на $2 млрд.
Експорт товарів у липні знизився на 1,1%, порівняно з аналогічним місяцем минулого року, - до $1,7 млрд. Водночас імпорт товарів у липні зріс майже на 20%, найбільший приріст зафіксовано у машинобудуванні (+50,8%, зокрема військові товари й електромобілі) та продукції АПК (+25,7%), свідчать дані НБУ.
Водночас дефіцит торгівлі послугами покращився до $558 млн у липні проти $684 млн у червні завдяки вищому експорту (передусім ІТ) та зниженню імпорту фінансових послуг.
Дефіцит первинних доходів (отримання чи виплата дивідендів закордону, перекази від мігрантів, процентні платежі) розширився до $168 млн, тоді як надходження за вторинними доходами скоротилися на $0,9 млрд до $1,1 млрд.
Раніше повідомлялось, що Нацбанк вперше за місяць збільшив продаж валюти для підтримки курсу гривні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
ТОП-НОВИНИ
|Уряд обрав представників України до керівної ради спільного зі США фонду відбудови
|В Україні запустили реєстр лобістів
|США схвалили продаж Україні обладнання для підтримки систем Patriot на $179 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Податкова перевиконала план надходжень до держбюджету на майже ₴71 мільярд
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
|Кабмін оприлюднив умови конкурсу на літієву ділянку «Добра»
|Азербайджан передав українським енергетикам партію гумдопомоги
|Попит на нові легкові авто в Україні в серпні скоротився на 14,6% - Інститут досліджень авторинку
|Фонд держмайна визначив дату продажу Одеського припортового заводу
Бізнес
|Google Vids отримав безплатну версію без повного набору ШІ-інструментів
|Власник TikTok став найбільшою соцмережею у світі за доходами
|Вагітні китайські роботи виявилися фейком. Чи можливі вони взагалі?
|Пентагон вимагає провести аудит продуктів Microsoft через китайських підрядників компанії
|Anthropic запускає браузерного ШІ-агента Claude для Chrome
|«Світ кардинально змінився». Автозаводи закликали ЄС переглянути курс на електрокари
|Google хоче зробити Перекладач конкурентом Duolingo