Абсолютний антирекорд: Дефіцит рахунку поточних операцій у липні сягнув рекордних $4,1 мільярда

Нацбанк оприлюднив дані платіжного балансу за січень-липень 2025 року, згідно яких у липні дефіцит поточного рахунку сягнув рекордних $4,1 млрд. Це на на 31% більше, ніж у червні ($3,1 млрд) та на 62% перевищує показник липня минулого року ($2,5 млрд).

При цьому дефіцит зовнішньої торгівлі товарами та послугами майже повторив антирекорд і становив $5 млрд, повідомляє БізнесЦензор із посиланням на дані НБУ.

Зазначимо, що частково розрив було профінансовано міжнародною допомогою, проте решту - за рахунок резервів НБУ, які скоротилися на $2 млрд.

Експорт товарів у липні знизився на 1,1%, порівняно з аналогічним місяцем минулого року, - до $1,7 млрд. Водночас імпорт товарів у липні зріс майже на 20%, найбільший приріст зафіксовано у машинобудуванні (+50,8%, зокрема військові товари й електромобілі) та продукції АПК (+25,7%), свідчать дані НБУ.

Водночас дефіцит торгівлі послугами покращився до $558 млн у липні проти $684 млн у червні завдяки вищому експорту (передусім ІТ) та зниженню імпорту фінансових послуг.

Дефіцит первинних доходів (отримання чи виплата дивідендів закордону, перекази від мігрантів, процентні платежі) розширився до $168 млн, тоді як надходження за вторинними доходами скоротилися на $0,9 млрд до $1,1 млрд.

Раніше повідомлялось, що Нацбанк вперше за місяць збільшив продаж валюти для підтримки курсу гривні.