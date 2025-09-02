Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Абсолютний антирекорд: Дефіцит рахунку поточних операцій у липні сягнув рекордних $4,1 мільярда

15:27 01.09.2025 |

Економіка

 

Нацбанк оприлюднив дані платіжного балансу за січень-липень 2025 року, згідно яких у липні дефіцит поточного рахунку сягнув рекордних $4,1 млрд. Це на на 31% більше, ніж у червні ($3,1 млрд) та на 62% перевищує показник липня минулого року ($2,5 млрд).

При цьому дефіцит зовнішньої торгівлі товарами та послугами майже повторив антирекорд і становив $5 млрд, повідомляє БізнесЦензор із посиланням на дані НБУ.

Зазначимо, що частково розрив було профінансовано міжнародною допомогою, проте решту - за рахунок резервів НБУ, які скоротилися на $2 млрд.

Експорт товарів у липні знизився на 1,1%, порівняно з аналогічним місяцем минулого року, - до $1,7 млрд. Водночас імпорт товарів у липні зріс майже на 20%, найбільший приріст зафіксовано у машинобудуванні (+50,8%, зокрема військові товари й електромобілі) та продукції АПК (+25,7%), свідчать дані НБУ.

Водночас дефіцит торгівлі послугами покращився до $558 млн у липні проти $684 млн у червні завдяки вищому експорту (передусім ІТ) та зниженню імпорту фінансових послуг.

Дефіцит первинних доходів (отримання чи виплата дивідендів закордону, перекази від мігрантів, процентні платежі) розширився до $168 млн, тоді як надходження за вторинними доходами скоротилися на $0,9 млрд до $1,1 млрд.

Раніше повідомлялось, що Нацбанк вперше за місяць збільшив продаж валюти для підтримки курсу гривні.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3722
  0,0519
 0,13
EUR
 1
 48,4675
  0,2715
 0,56

Курс обміну валют на вчора, 09:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0281  0,03 0,08 41,5573  0,04 0,10
EUR 47,9935  0,13 0,26 48,6677  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,02 0,05 41,3100  0,02 0,05
EUR 48,3350  0,13 0,28 48,3650  0,14 0,28

