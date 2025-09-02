Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Експорт ІТ-послуг з України зріс до $555 мільйонів за місяць. Це другий найкращий показник від початку року

15:24 01.09.2025 |

Економіка

 

У липні 2025 року обсяг IT-експорту з України збільшився на 5,5% і становив $555 мільйонів.

Це на $29 мільйонів більше, порівняно із червнем і на $10 млн більше, ніж у липні минулого року, повідомлили у "Львівському ІТ Кластері" із посиланням на дані НБУ.

Загалом за перші 7 місяців поточного року сукупна експортна виручка ІТ-послуг склала $3,8 млрд, що на $13 млн або на 0,3% більше ніж за аналогічний період у 2024 році.

"У липні ми бачимо позитивний сигнал для галузі - експорт ІТ-послуг зріс, і це другий найкращий результат року після квітня. Водночас наші прогнози на 2025 рік залишаються обережними: за негативного сценарію падіння обсягів складе близько 1%. Якщо ж тенденція збережеться, є підстави очікувати, що до кінця 2025 року експорт залишатиметься стабільним і зможе повторити показники минулого року", - припустив CEO "Львівського ІТ Кластера" Степан Веселовський.

Як повідомлялося, обсяг експорту IT-послуг із України в червні цього року становив $526 млн, що на $14 млн (3,5%) менше, ніж у травні. Водночас, ці показники на 2,7% або на $14 млн перевищували показники червня 2024 року.

Що відбувається в українському ІТ-секторі?

За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження для української економіки на рекордні $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком.

Однак у 2023 році експорт українських IT-послуг зменшився на 8,4% - до $6,7 млрд.

У 2024 році експорт ІТ-послуг з України впав ще на 4% і становив $6,45 мільярда.

Зауважимо, що принаймні з 2013 року експорт ІТ-послуг з України щороку зростав, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році він підскочив до $6,8 млрд.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

