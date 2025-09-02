Авторизация

За результатами торгів «Земельного банку» минулого тижня держава отримала 11,6 млн гривень та 2,3 млн грн ПДВ

 

"В електронній системі "Prozorro.Продажі" пройшли онлайн-аукціони із суборенди державних сільськогосподарських земель у межах проєкту "Земельний банк", - зазначено у повідомленні Фонду державного майна України.

За даними ФДМУ, було проведено 32 онлайн-аукціон на суму 11,6 млн грн. Загальна кількість пропозицій на торгах - 94.

"У ході торгів вартість зросла у 3 рази. Середня вартість суборенди за гектар - 10 851 гривня", - говориться у повідомленні.

На аукціони були виставлені ділянки у Кіровоградській, Київській, Сумській, Одеській, Закарпатській та Харківській областях. Загальна площа ділянок, які були виставлені на торги - 1 070 га .

"Додатково переможці сумарно мають сплатити 2,3 млн грн ПДВ. Тож загальний економічний ефект від сьогоднішніх торгів «Земельного банку» може становити близько 13,9 млн грн з ПДВ", - повідомляє ФДМУ.

За матеріалами: Економічна правда
 

