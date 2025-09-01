Авторизация

Німецька компанія Quantum Systems запустила мережу секретних заводів з виробництва дронів в Україні

Німецький виробник безпілотників Quantum Systems розгорнув в Україні мережу секретних заводів, де щомісяця виготовляють близько 80 розвідувальних дронів моделі Vector. Про це повідомляє видання Politico.

За словами керуючого директора Quantum Systems Ukraine Олександра Бережного, компанія вже кілька років реалізує спільне виробництво в Україні, тоді як інші лише починають обговорювати такі проєкти. Виробничі потужності розташовані в різних регіонах країни, що дозволяє зменшити ризики у зв'язку з можливими ударами російських ракет по оборонних об'єктах. Паралельно компанія розвиває виробництво дронів у Німеччині, США та Австралії. У Німеччині щомісячний обсяг виробництва становить приблизно 120 одиниць.

Компанія Quantum Systems виробляє дрони Vector в Україні з квітня 2024 року. Нова версія дрона Vector оснащена штучним інтелектом та акустичним сенсором, здатним виявляти артилерійські позиції противника за звуком на великій відстані. Дрони вже проходять випробування у співпраці з українським ракетно-артилерійським командуванням.

Директор з розвитку бізнесу Quantum Маттіас Лена зазначив, що саме бойові дії в Україні стали ключовим фактором розвитку дронових технологій. За його словами, індустрія дронів розвивається не в Кремнієвій долині, а на Донбасі.

Раніше також стало відомо, що Quantum Systems розробляє для Сил оборони України новий безпілотник-носій FPV під назвою Sparta, який має дальність польоту 200 км.
За матеріалами: mezha.media
 

