Фінансові новини
- |
- 02.09.25
- |
- 02:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
96% усіх БпЛА, які закуповує Україна, – вітчизняного виробництва, – дослідження
14:46 01.09.2025 |
За результатами 2024 року Міноборони та Держспецзв'язку закупили 1,5 млн дронів. Очікується, що цьогоріч Міноборони закупить 4,5 млн дронів на $2,7 млрд. Близько 93% суми пройде через Агенцію оборонних закупівель.
При цьому 96% усіх закуплених державою у цьому та минулому роках апаратів - вітчизняного виробництва, йдеться у дослідженні компанії DataDriven "Game changer: як відкриття експорту вплине на українських виробників БПЛА", пише DOU.
Згідно із ним, сьогодні в країні працює понад 500 активних виробників дронів і понад 1000 моделей безпілотників.
За період повномасштабної війни виробництво безпілотників в Україні зросло у 800 разів: з 5 тис. одиниць у 2022-му до 4 млн на кінець 2024 року. Водночас 80% сегменту FPV-дронів контролюють чотири компанії-виробники.
За підрахунвами авторів дослідження, у 2024 році інвестиції в галузь перевищили $60 млн. У середньому, компанії залучають від $1 до $3 мільйонів на seed-раундах.
Очікується посилення тенденції до злиття та поглинання (M&A). Це пов'язано з формуванням ринку та прагненням провідних виробників БпЛА нарощувати свої можливості не лише у сфері безпілотників, а й у суміжних секторах. За даними Brave1, 30% виробників дронів зацікавлені як у купівлі, так і в продажу компанії в майбутньому.
Мінімальні витрати інвестиційного фонду на придбання частки в українського виробника БпЛА, на ранніх етапах залучення капіталу становлять від $100 тис. Водночас великі та вже сформовані виробники мають потенціал залучати суми, що сягають десятків мільйонів доларів.
У 2025 році відбувається зміна фокусу з hardware на software. Компанії стають більш сфокусованими на автономній навігації, штучному інтелекті та системах протидії РЕБ. На думку дослідників, цей перехід відкриває для українських компаній шлях на глобальний ринок, йдеться у дослідженні.
Як відкриття експорту вплине на виробників
Дослідники вказують, що відкриття експорту дозволить компаніям диверсифікувати продажі, зменшити залежність від нестабільних держзамовлень й отримати кошти для інвестицій в R&D, а державі - залучити іноземну валюту та посилити геополітичний вплив.
Головними викликами для виходу на глобальну арену є висока конкуренція з великими західними компаніями, залежність від китайських комплектуючих, що є проблемою для ринків НАТО, та необхідність проходити складні процеси ліцензування й сертифікації.
Також експорту може загрожувати нестача спеціалістів в Україні та нижча якість освіти порівняно з західними країнами.
Окрім НАТО і країн, з якими укладені безпекові угоди, Україна має потенціал на ринках Азії. Але він вимагає ретельного контролю для уникнення геополітичних ризиків.
Експерти звертають увагу на перспективу розвитку власного виробництва компонентів для дронів. У дослідженні йдеться, що до 70% комплектуючих для FPV-дронів можна виробляти в Україні. Це дозволить знизити залежність від імпорту, а також створити нові продукти для експорту, щоб скласти конкуренцію Китаю.
Раніше повідомлялося, що 97% приватних виробників озброєння та військової техніки очікують на зняття обмежень на експорт, щоб почати постачання до країн-партнерів, запускати спільні виробництва, масштабувати B2B і B2G партнерства.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
ТОП-НОВИНИ
|Уряд обрав представників України до керівної ради спільного зі США фонду відбудови
|В Україні запустили реєстр лобістів
|США схвалили продаж Україні обладнання для підтримки систем Patriot на $179 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Податкова перевиконала план надходжень до держбюджету на майже ₴71 мільярд
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
|Кабмін оприлюднив умови конкурсу на літієву ділянку «Добра»
|Азербайджан передав українським енергетикам партію гумдопомоги
|Попит на нові легкові авто в Україні в серпні скоротився на 14,6% - Інститут досліджень авторинку
|Фонд держмайна визначив дату продажу Одеського припортового заводу
Бізнес
|Google Vids отримав безплатну версію без повного набору ШІ-інструментів
|Власник TikTok став найбільшою соцмережею у світі за доходами
|Вагітні китайські роботи виявилися фейком. Чи можливі вони взагалі?
|Пентагон вимагає провести аудит продуктів Microsoft через китайських підрядників компанії
|Anthropic запускає браузерного ШІ-агента Claude для Chrome
|«Світ кардинально змінився». Автозаводи закликали ЄС переглянути курс на електрокари
|Google хоче зробити Перекладач конкурентом Duolingo