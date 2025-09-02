Авторизация

Виторг закладів громадського харчування України зріс

14:34 01.09.2025

Економіка

 

Вітчизняні заклади громадського харчування у першому півріччі 2025 року зафіксували зростання виторгу на 5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це пише AgroReview.

Найактивніше цей показник збільшився у Львові, який продемонстрував приріст виторгу на 7%, говориться у публікації, засвідчило дослідження компанії Poster.

"Попри позитивну динаміку виторгу, відвідуваність ресторанів і кафе знизилася на 9%. Винятком стали суші-заклади, які змогли утримати рівень відвідуваності 2024 року. В інших сегментах падіння кількості гостей коливалося від 7% до 16%", - зазначає сайт.

Середній чек по закладах громадського харчування виріс на 17% і становить 171 грн. Найбільше зростання середнього чеку зафіксовано в барах (+19%, до 476 грн) і кав'ярнях (+18%, до 108 грн).

У кафе середній чек сягнув 307 грн (+17%), у ресторанах - 675 грн (+17%), у піцеріях - 324 грн (+16%), у пекарнях - 82 грн (+14%), а у суші-закладах - 670 грн (+12%).

"Зростання виторгу у сфері громадського харчування зумовлене не збільшенням попиту, а переважно підвищенням цін. Українці змушені платити більше за ті самі страви, що і раніше", - говориться у повідомленні..

Дослідження ґрунтується на аналізі неперсоналізованих та агрегованих даних про продажі у 8 800 закладах громадського харчування різних форматів у всіх регіонах України.
За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3722
  0,0519
 0,13
EUR
 1
 48,4675
  0,2715
 0,56

Курс обміну валют на вчора, 09:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0281  0,03 0,08 41,5573  0,04 0,10
EUR 47,9935  0,13 0,26 48,6677  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,02 0,05 41,3100  0,02 0,05
EUR 48,3350  0,13 0,28 48,3650  0,14 0,28

