Виторг закладів громадського харчування України зріс

Вітчизняні заклади громадського харчування у першому півріччі 2025 року зафіксували зростання виторгу на 5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це пише AgroReview.

Найактивніше цей показник збільшився у Львові, який продемонстрував приріст виторгу на 7%, говориться у публікації, засвідчило дослідження компанії Poster.

"Попри позитивну динаміку виторгу, відвідуваність ресторанів і кафе знизилася на 9%. Винятком стали суші-заклади, які змогли утримати рівень відвідуваності 2024 року. В інших сегментах падіння кількості гостей коливалося від 7% до 16%", - зазначає сайт.

Середній чек по закладах громадського харчування виріс на 17% і становить 171 грн. Найбільше зростання середнього чеку зафіксовано в барах (+19%, до 476 грн) і кав'ярнях (+18%, до 108 грн).

У кафе середній чек сягнув 307 грн (+17%), у ресторанах - 675 грн (+17%), у піцеріях - 324 грн (+16%), у пекарнях - 82 грн (+14%), а у суші-закладах - 670 грн (+12%).

"Зростання виторгу у сфері громадського харчування зумовлене не збільшенням попиту, а переважно підвищенням цін. Українці змушені платити більше за ті самі страви, що і раніше", - говориться у повідомленні..

Дослідження ґрунтується на аналізі неперсоналізованих та агрегованих даних про продажі у 8 800 закладах громадського харчування різних форматів у всіх регіонах України.