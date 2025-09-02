Авторизация

Великі та середні підприємства України за рік скоротили прибутки на 10,3%, – Держстат

14:16 01.09.2025 |

Економіка

Великі та середні підприємства України за рік скоротили прибутки на 10,3%, – Держстат

 

Великі та середні підприємства в Україні за січень-червень цього року отримали позитивний фінансовий результат до оподаткування в розмірі 428,8 млрд грн. За аналогічний період торік цей показник також був позитивний і становив 491,2 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

Прибуток порівняно із січнем-червнем 2024 року зменшився на 10,3% і досяг 555,7 млрд грн. Збитки становили 126,9 млрд грн, що на 1,2% менше, ніж торік.

Частка збиткових підприємств за січень-червень цього року не змінилася й становить 25,7%.

Раніше повідомлялося, що 1000 найбільших українських підприємств у 2024 році сумарно отримали 8,2 трлн грн чистого доходу, і попри сповільнення темпів росту під час третього року повномасштабної війни, великий бізнес утримує здатність генерувати доходи й навіть лишатися прибутковим.

До того повідомлялося, що за перше півріччя в ЄДР з'явилося 18,3 тис. нових юросіб, коли лише 6,7 тис. припинили роботу. Найактивніше реєстрували компанії у сферах оптової торгівлі (2 066), операцій із нерухомістю (1 439), ІТ (1 429), будівництва (1 351) та логістики (1 281).
За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3722
  0,0519
 0,13
EUR
 1
 48,4675
  0,2715
 0,56

Курс обміну валют на вчора, 09:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0281  0,03 0,08 41,5573  0,04 0,10
EUR 47,9935  0,13 0,26 48,6677  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,02 0,05 41,3100  0,02 0,05
EUR 48,3350  0,13 0,28 48,3650  0,14 0,28

