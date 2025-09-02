Фінансові новини
Великі та середні підприємства України за рік скоротили прибутки на 10,3%, – Держстат
14:16 01.09.2025 |
Великі та середні підприємства в Україні за січень-червень цього року отримали позитивний фінансовий результат до оподаткування в розмірі 428,8 млрд грн. За аналогічний період торік цей показник також був позитивний і становив 491,2 млрд грн.
Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики.
Прибуток порівняно із січнем-червнем 2024 року зменшився на 10,3% і досяг 555,7 млрд грн. Збитки становили 126,9 млрд грн, що на 1,2% менше, ніж торік.
Частка збиткових підприємств за січень-червень цього року не змінилася й становить 25,7%.
Раніше повідомлялося, що 1000 найбільших українських підприємств у 2024 році сумарно отримали 8,2 трлн грн чистого доходу, і попри сповільнення темпів росту під час третього року повномасштабної війни, великий бізнес утримує здатність генерувати доходи й навіть лишатися прибутковим.
До того повідомлялося, що за перше півріччя в ЄДР з'явилося 18,3 тис. нових юросіб, коли лише 6,7 тис. припинили роботу. Найактивніше реєстрували компанії у сферах оптової торгівлі (2 066), операцій із нерухомістю (1 439), ІТ (1 429), будівництва (1 351) та логістики (1 281).
ТЕГИ
