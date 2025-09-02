Фінансові новини
02.09.25
02:15
Стратегічна рада схвалила портфель державних інвестицій на 2026 рік
14:10 01.09.2025 |
Стратегічна інвестиційна рада схвалила Єдиний проектний портфель публічних інвестицій держави (ЄПП) на 2026 рік.
Портфель сформовано на основі Середньострокового плану пріоритетних публічних держінвестицій на 2026-2028 роки, до нього увійшли 89 проєктів та 60 програм, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
У міністерстві уточнили, що зокрема йдеться про 75 діючих проектів та програм, які фінансувались у 2025 році, а також 74 нових проєктів та програм у різних сферах.
Найдорожчим (за орієнтовною вартістю) є проєкт "Енергоатома", який планує будівництво енергоблоків №5 та №6 з американськими реакторами на майданчику Хмельницької АЕС. Орієнтовну вартість його реалізації оцінили у 534,64 млрд грн.
Проєкт з удосконалення системи управління відходами від руйнувань, будівництва та знесення оцінено у 520 млрд грн, програму модернізації підприємств водовідведення та очищення стічних вод - у 500 млрд грн, розвиток громадського електротраснпорту та інфраструктури - у 486,13 млрд грн, програму покращення питного водопостачання - у 350 млрд грн, програму енергомодернізації підприємств ТКЕ - у 292,4 млрд грн.
"Єдиний проектний портфель відображає ключові державні пріоритети та вперше об'єднує як програми, так і проєкти публічних інвестицій. Найближчим часом їх можна буде побачити на платформі DREAM. Це зробить використання бюджетних коштів більш прозорим, посилить довіру громадян та міжнародних партнерів і відкриє нові можливості для інвестицій - зокрема і через механізми публічно-приватного партнерства", - прокоментував схвалення ЄПП очільник Мінекономіки Олексій Соболев.
У Мінекономіки зазначають, що під час формування ЄПП було застосовано нові підходи для всіх етапів управління публічними інвестиціями:
встановлено більш чіткі вимоги до підготовки та оформлення проектів та програм;
запроваджено удосконалені критерії оцінки, що враховують стратегічну доцільність, фінансову обґрунтованість та соціально-економічний ефект.
Як повідомлялося, у липні Кабмін затвердив Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026-2028 роки, у якому визначено 12 пріоритетних галузей та 51 пріоритетний напрям для публічного інвестування, що стали основою формування Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави.
Обсяг фінансування публічних інвестицій на 2026-2028 роки становить 581,3 млрд грн, зокрема:
* 214,7 млрд грн - у 2026 році;
* 197,2 млрд грн - у 2027 році;
* 169,4 млрд грн - у 2028 році.
Публічні інвестиції будуть забезпечені за рахунок:
* 234,2 млрд грн - загального фонду державного бюджету;
* 248,1 млрд грн - коштів під державні гарантії;
* 91,4 млрд грн - ресурсів міжнародних фінансових організацій і урядів іноземних країн;
* 6,9 млрд грн - Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації;
* 0,6 млрд грн - Державного фонду поводження з радіоактивними відходами;
* 0,1 млрд грн - Державного фонду розвитку водного господарства.
