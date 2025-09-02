Фінансові новини
Середня заробітна плата в Україні у липні 2025 р. склала 26,5 тис. грн - Держстат
14:07 01.09.2025 |
Середня заробітна плата штатних працівників у липні 2025 року склала 26 499 грн, повідомила Державна служба статистики (Держстат).
За даними статвідомства, найвищий рівень середньої зарплати у минулому місяці зафіксовано у Києві - 40 546 грн, найнижчий у Чернівецькій області - 19 202 грн.
Середня заробітна плата у липні 2025 року у сфері інформації та телекомунікацій склала 67 222 грн, фінансової та страхової діяльності - 55 994 грн, професійної, наукової та технічної діяльності - 34 068 грн, державному управлінні й обороні - 33 896 грн, у сфері оптової та роздрібної торгівлі - 31 424 грн, у промисловості - 29 063 грн, на підприємствах транспорту, поштової та кур'єрської служб - 26 612 грн, у сфері операцій з нерухомістю - 22 6987 грн, у будівництві - 22 775 грн
Середньооблікова кількість штатних працівників в Україні у липні 2025 року налічувала 5,368 млн осіб.
Фонд оплати праці усіх працівників у липні 2025 року складав 150,361 млрд грн, штатних - 142,233 млрд грн.
Держстат нагадує, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
