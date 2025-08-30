Авторизация

«Дуже зацікавлені в цьому родовищі». TechMet підтвердила інтерес до літію в Україні

23:28 29.08.2025 |

Економіка

 

Зареєстрована в Ірландії компанія TechMet у п'ятницю підтвердила інтерес до видобування літію в Україні, після того як Кабінет міністрів вирішив виставити на аукціон літієву ділянку "Добра" в Кіровоградській області. Про це розповів міністр економіки Олексій Соболев під час онлайн-спілкування з журналістами, на якому був присутній кореспондент LIGA.net.

"Сьогодні на зустрічі серед інших компаній представників американського бізнесу, де було понад два десятки компаній, представники TechMet сказали, що вони дуже зацікавлені в цьому родовищі", - сказав міністр після перемовин у США.

Інвестиційним партнером TechMet є мільярдер Рональд Лаудер, син Есте та Джозефа Лаудерів, засновників косметичної компанії Estée Lauder. Лаудер - спонсор Республіканської партії і друг президента США Дональда Трампа.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, який теж брав участь у брифінгу, для Лаудера "цей проєкт дуже важливий, він його дуже підтримує і він хотів би інвестувати в Україну".
За матеріалами: LIGA.net
 

