30.08.25
00:57
«Дуже зацікавлені в цьому родовищі». TechMet підтвердила інтерес до літію в Україні
23:28 29.08.2025 |
Зареєстрована в Ірландії компанія TechMet у п'ятницю підтвердила інтерес до видобування літію в Україні, після того як Кабінет міністрів вирішив виставити на аукціон літієву ділянку "Добра" в Кіровоградській області. Про це розповів міністр економіки Олексій Соболев під час онлайн-спілкування з журналістами, на якому був присутній кореспондент LIGA.net.
"Сьогодні на зустрічі серед інших компаній представників американського бізнесу, де було понад два десятки компаній, представники TechMet сказали, що вони дуже зацікавлені в цьому родовищі", - сказав міністр після перемовин у США.
Інвестиційним партнером TechMet є мільярдер Рональд Лаудер, син Есте та Джозефа Лаудерів, засновників косметичної компанії Estée Lauder. Лаудер - спонсор Республіканської партії і друг президента США Дональда Трампа.
За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, який теж брав участь у брифінгу, для Лаудера "цей проєкт дуже важливий, він його дуже підтримує і він хотів би інвестувати в Україну".
