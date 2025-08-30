В Україні частково розблокували іімпорт міндобрив морським шляхом

В Україні частково зняли заборону на імпорт мінеральних добрив морським шляхом, дозволено ввозити комплексні мінеральні добрива, які не є вибухонебезпечними та мають міжнародні паспорти безпеки.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

«28 серпня Командування Військово-Морських Сил України та Одеська обласна військова адміністрація спільно ухвалили рішення про внесення змін до Наказу від 18 липня 2025 року щодо часткового зняття заборони на імпорт морським шляхом мінеральних добрив», - йдеться у повідомленні.

Згідно з новими правилами, до українських портів дозволено ввозити добрива, які відповідають низці параметрам. Зокрема, вміст азоту (N) має бути не більше 21%, вміст фосфору (P) - від 5% і вище, а вміст калію (K) - від 5% і вище.

Крім того, обов'язкова наявність міжнародного паспорта безпеки SDS.

Фахівці зауважили, що поширення попередніх обмежень і на комплексні мінеральні добрива вважалося критичною помилкою. У відомстві неодноразово зверталася до органів влади з пропозиціями щодо врегулювання ситуації.

Генеральний директор УКАБ Олег Хоменко зазначив, що паралельно буде напрацьовано рішення щодо врегулювання імпорту інших видів добрив, що є критично важливими для збалансованого забезпечення добривами аграріїв.