Зростання капінвестицій в Україні у І пів.-2025 уповільнилося до 30,6% - Держстат

Зростання капітальних інвестицій в Україні у січні-червні 2025 року проти аналогічного періоду 2024 року уповільнилося до 30,6% із 32,5% у першому кварталі 2025 року, повідомила Державна служба статистики.

За даними Держстату, за перше півріччя цього року освоєно 280,18 млрд грн капінвестицій.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій перші шість місяців 2025 року залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 73,7% загального обсягу.

Відомство уточнює, що частка держбюджету становила 5,4%, коштів населення на будівництво житла – 5,9%, місцевих бюджетів – 3,8%, банківського та іншого позикового фінансування – 4,8%, коштів іноземних інвесторів – лише 0,2%.

Вагому частку капітальних інвестицій освоєно в машини, обладнання – 35,5%, інженерні споруди – 23%, нежитлові будівлі – 12,3%, транспортні засоби – 9,9%, житлові будинки – 6,7% усіх інвестицій.

Згідно з даними Держстату, у першому півріччі 2025 року найбільше капінвестиції зросли у сільському господарстві – на 46,6%, до 29,55 млрд грн, промисловості – на 32,1%, до 110,45 млрд грн, у сфері транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності – на 12,3%, до 31,59 млрд грн.

В оптовій та роздрібній торгівлі обсяг капітальних інвестицій зріс на 34% – до 25,32 млрд грн, будівництві – на 15,9%, до 21,91 млрд грн, у сфері інформації та телекомунікацій – на 35,2%, до 12,43 млрд грн, в операціях із нерухомим майном у 2,5 рази – до 7,88 млрд грн.

Відомство вказує, що у сфері професійної, наукової та технічної діяльності зростання становило 42,5% – до 3,76 млрд грн, у фінансовій і страховій діяльності – 53,9%, до 9,63 млрд грн, освіті – в 2,6 раза, до 1,1 млрд грн, охороні здоров'я – 25,3%, до 5,68 млрд грн, у сфері права та бухгалтерського обліку – на 33,9%, до 2,15 млрд грн.

При цьому капінвестиції у держуправлінні та обороні скоротились на 39,5% - до 16,42 млрд грн, у сфері мистецтва, спорту, розваги та відпочинку – на 48,9%, до 0,76 млрд грн.

За даними статвідомства, капітальні інвестиції в Україні у 2024 році порівняно з 2023 роком зросли на 35,1% і становили 534,4 млрд грн.



Капітальні інвестиції за видами активів за січень-червень 2025р*

Освоєно капітальних інвестицій, тис грн Освоєно капітальних інвестицій у % до загального обсягу Усього 280180069 100,0 інвестиції в матеріальні активи 266558737 95,1 житлові будинки 18809113 6,7 нежитлові будівлі 34453047 12,3 інженерні споруди 64574446 23,0 машини, обладнання та інвентар 99436190 35,5 транспортні засоби 27828893 9,9 земля 1946560 0,7 довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва 1915222 0,7 інші матеріальні активи 17595266 6,3 інвестиції в нематеріальні активи 13621332 4,9 з них програмне забезпечення та бази даних 10130161 3,6

Дані: Держстат



Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень-червень 2025р.*

Освоєно капітальних інвестицій, тис грн Освоєно капітальних інвестицій у % до загального обсягу Усього 280180069 100,0 у тому числі за рахунок коштів державного бюджету 15070513 5,4 коштів місцевих бюджетів 10642511 3,8 власних коштів підприємств та організацій 206443286 73,7 кредитів банків та інших позик 13459681 4,8 коштів інвесторів-нерезидентів 633884 0,2 коштів населення на будівництво житла 16635283 5,9 інших джерел фінансування 17294911 6,2

Дані: Держстат



Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за січень-червень 2025р.*

Освоєно інвестицій в основний капітал, тис грн Зростання (зниження) до I півріччя. 2024р., % Усього 280180069 30,6 Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 29547306 46,6 Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 29067134 50,4 Лісове господарство та лісозаготівлі к/с Рибне господарство к/с Промисловість 110446885 32,1 Будівництво 21910039 15,9 Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 25320272 34,0 Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт 1652371 15,6 Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 7146579 8,8 Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 16521322 51,6 Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 31586787 112,3 Наземний і трубопровідний транспорт 19237081 117,5 Водний транспорт 9527 - Авіаційний транспорт 1034286 - Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 10925273 117,7 Поштова та кур'єрська діяльність 380620 60,3 Тимчасове розміщування й організація харчування 861233 39,4 Тимчасове розміщування 191366 12,9 Діяльність із забезпечення стравами та напоями 669867 49,5 Інформація та телекомунікації 12430984 35,2 Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення 576218 15,3 Телекомунікації (електрозв'язок) 10816279 31,1 Комп'ютерне програмування, консультування та надання інформаційних послуг 1038487 135,8 Фінансова та страхова діяльність 9634449 53,9 Операції з нерухомим майном 7875472 152,2 Професійна, наукова та технічна діяльність 3759696 42,5 Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування; діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження 2151111 33,9 Наукові дослідження та розробки 1526771 66,1 Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність 81814 -27,7 Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 2710106 11,5 Державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування 16421795 -39,5 Освіта 1101985 160,3 Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 5679045 25,3 Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 761667 -48,9 Надання інших видів послуг 132348 -25,2

* - Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.