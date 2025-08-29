Фінансові новини
Зростання капінвестицій в Україні у І пів.-2025 уповільнилося до 30,6% - Держстат
17:19 29.08.2025 |
Зростання капітальних інвестицій в Україні у січні-червні 2025 року проти аналогічного періоду 2024 року уповільнилося до 30,6% із 32,5% у першому кварталі 2025 року, повідомила Державна служба статистики.
За даними Держстату, за перше півріччя цього року освоєно 280,18 млрд грн капінвестицій.
Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій перші шість місяців 2025 року залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 73,7% загального обсягу.
Відомство уточнює, що частка держбюджету становила 5,4%, коштів населення на будівництво житла – 5,9%, місцевих бюджетів – 3,8%, банківського та іншого позикового фінансування – 4,8%, коштів іноземних інвесторів – лише 0,2%.
Вагому частку капітальних інвестицій освоєно в машини, обладнання – 35,5%, інженерні споруди – 23%, нежитлові будівлі – 12,3%, транспортні засоби – 9,9%, житлові будинки – 6,7% усіх інвестицій.
Згідно з даними Держстату, у першому півріччі 2025 року найбільше капінвестиції зросли у сільському господарстві – на 46,6%, до 29,55 млрд грн, промисловості – на 32,1%, до 110,45 млрд грн, у сфері транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності – на 12,3%, до 31,59 млрд грн.
В оптовій та роздрібній торгівлі обсяг капітальних інвестицій зріс на 34% – до 25,32 млрд грн, будівництві – на 15,9%, до 21,91 млрд грн, у сфері інформації та телекомунікацій – на 35,2%, до 12,43 млрд грн, в операціях із нерухомим майном у 2,5 рази – до 7,88 млрд грн.
Відомство вказує, що у сфері професійної, наукової та технічної діяльності зростання становило 42,5% – до 3,76 млрд грн, у фінансовій і страховій діяльності – 53,9%, до 9,63 млрд грн, освіті – в 2,6 раза, до 1,1 млрд грн, охороні здоров'я – 25,3%, до 5,68 млрд грн, у сфері права та бухгалтерського обліку – на 33,9%, до 2,15 млрд грн.
При цьому капінвестиції у держуправлінні та обороні скоротились на 39,5% - до 16,42 млрд грн, у сфері мистецтва, спорту, розваги та відпочинку – на 48,9%, до 0,76 млрд грн.
За даними статвідомства, капітальні інвестиції в Україні у 2024 році порівняно з 2023 роком зросли на 35,1% і становили 534,4 млрд грн.
Капітальні інвестиції за видами активів за січень-червень 2025р*
|Освоєно капітальних інвестицій, тис грн
|Освоєно капітальних інвестицій у % до загального обсягу
|Усього
|280180069
|100,0
|інвестиції в матеріальні активи
|266558737
|95,1
|житлові будинки
|18809113
|6,7
|нежитлові будівлі
|34453047
|12,3
|інженерні споруди
|64574446
|23,0
|машини, обладнання та інвентар
|99436190
|35,5
|транспортні засоби
|27828893
|9,9
|земля
|1946560
|0,7
|довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
|1915222
|0,7
|інші матеріальні активи
|17595266
|6,3
|інвестиції в нематеріальні активи
|13621332
|4,9
|з них
|програмне забезпечення та бази даних
|10130161
|3,6
Дані: Держстат
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень-червень 2025р.*
|Освоєно капітальних інвестицій, тис грн
|Освоєно капітальних інвестицій у % до загального обсягу
|Усього
|280180069
|100,0
|у тому числі за рахунок
|коштів державного бюджету
|15070513
|5,4
|коштів місцевих бюджетів
|10642511
|3,8
|власних коштів підприємств та організацій
|206443286
|73,7
|кредитів банків та інших позик
|13459681
|4,8
|коштів інвесторів-нерезидентів
|633884
|0,2
|коштів населення на будівництво житла
|16635283
|5,9
|інших джерел фінансування
|17294911
|6,2
Дані: Держстат
Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за січень-червень 2025р.*
|Освоєно інвестицій в основний капітал, тис грн
|Зростання (зниження) до I півріччя. 2024р., %
|Усього
|280180069
|30,6
|Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
|29547306
|46,6
|Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг
|29067134
|50,4
|Лісове господарство та лісозаготівлі
|к/с
|Рибне господарство
|к/с
|Промисловість
|110446885
|32,1
|Будівництво
|21910039
|15,9
|Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
|25320272
|34,0
|Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
|1652371
|15,6
|Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
|7146579
|8,8
|Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
|16521322
|51,6
|Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
|31586787
|112,3
|Наземний і трубопровідний транспорт
|19237081
|117,5
|Водний транспорт
|9527
|-
|Авіаційний транспорт
|1034286
|-
|Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
|10925273
|117,7
|Поштова та кур'єрська діяльність
|380620
|60,3
|Тимчасове розміщування й організація харчування
|861233
|39,4
|Тимчасове розміщування
|191366
|12,9
|Діяльність із забезпечення стравами та напоями
|669867
|49,5
|Інформація та телекомунікації
|12430984
|35,2
|Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення
|576218
|15,3
|Телекомунікації (електрозв'язок)
|10816279
|31,1
|Комп'ютерне програмування, консультування та надання інформаційних послуг
|1038487
|135,8
|Фінансова та страхова діяльність
|9634449
|53,9
|Операції з нерухомим майном
|7875472
|152,2
|Професійна, наукова та технічна діяльність
|3759696
|42,5
|Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування; діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження
|2151111
|33,9
|Наукові дослідження та розробки
|1526771
|66,1
|Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність
|81814
|-27,7
|Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
|2710106
|11,5
|Державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування
|16421795
|-39,5
|Освіта
|1101985
|160,3
|Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
|5679045
|25,3
|Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
|761667
|-48,9
|Надання інших видів послуг
|132348
|-25,2
* - Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
