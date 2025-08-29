Фінансові новини
- |
- 29.08.25
- |
- 21:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нова програма України та Світового банку почнеться з ремонту автошляху Одеса – Рені
16:53 29.08.2025 |
Міністерство розвитку громад та територій починає реалізацію першого пілотного проєкту зі Світовим банком у межах нової програми Ukraine Project Preparation Framework (Ukraine PPF). Ним стане реконструкція автотраси М15 Одеса - Рені.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Йдеться про комплексну реконструкцію та будівництво різних ділянок та елементів автошляху М-15 Одеса - Рені.
Вони включають міст через Дністер в селі Маяки, розв'язки на дорогах M-28 / M-14 та ще десятки штучних споруд та кілометри доріг.
"Реалізація проєкту підвищить пропускну здатність, безпеку та економічний потенціал південного транспортного коридору України", - йдеться в повідомленні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ заперечило розслідування щодо ракети «Фламінго»
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ розслідує зв'язок виробника ракет «Фламінго» з Міндічем, він виявився найбільшим постачальником Міноборони, – Kyiv Independent
|Politico: у Європі обговорюють створення 40-кілометрової буферної зони в Україні
|Держдеп США схвалив продаж ракет і супутнього обладнання для України на $825 млн
|У Києві масові заходи зобов'язали узгоджувати з Генштабом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Зростання капінвестицій в Україні у І пів.-2025 уповільнилося до 30,6% - Держстат
|Нова програма України та Світового банку почнеться з ремонту автошляху Одеса – Рені
|Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується близько $68,2 за барель
|Держстат хоче переглянути споживчий набір для інфляції: можуть додати інтернет-підписки
|Оператор ГТС оголосив про плани зі створення першого водневого трубопроводу
|Легальний гральний бізнес оцінює, що до половини учасників ринку працюють «у тіні»
Бізнес
|Пентагон вимагає провести аудит продуктів Microsoft через китайських підрядників компанії
|Anthropic запускає браузерного ШІ-агента Claude для Chrome
|«Світ кардинально змінився». Автозаводи закликали ЄС переглянути курс на електрокари
|Google хоче зробити Перекладач конкурентом Duolingo
|AMD RDNA4: модульна архітектура, яка змінить наше уявлення про GPU
|NVIDIA представила Jetson AGX Thor – нове покоління «мозку для роботів»
|NVIDIA представила новий ШІ-чип B30 і просить дозволу в США на його експорт в Китай