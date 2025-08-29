Фінансові новини
- |
- 29.08.25
- |
- 16:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Держстат хоче переглянути споживчий набір для інфляції: можуть додати інтернет-підписки
12:52 29.08.2025 |
Державна служба статистики хоче осучаснити споживчий набір, що використовується для розрахунку індексу споживчих цін, розповів голова служби Арсен Макарчук в інтерв'ю Інтерфаксу-Україна.
"Я не думаю, що в наступному оновленні ми внесемо підписку на ChatGPT до індексу споживчих цін, але, можливо, якась кумулятивна підписка на послуги, починаючи від Google One і закінчуючи Netflix, може бути внесена, тому що цими послугами багато людей користуються", - сказав він.
Макарчук додав, що вітатиме дискусію з цього питання, оскільки Держстату закидають, що чинний споживчий набір має зміщення на домогосподарства з меншими доходами.
Актуалізація відбудеться після збору даних домогосподарств.
Протягом трьох років в Україні через повномасштабну війну були призупинені опитування домогосподарств, але незабаром вони відновляться. Минулого тижня стартував пілотний проєкт у Тернопільській області. Попередні результати виявилися багатонадійливими - мешканці проявляють готовність до співпраці й "ідуть на контакт".
Результати пілотного проєкту визначать загальну стратегію проведення опитувань восени. Остаточні дані планують оприлюднити в першому кварталі 2026 року за підсумками четвертого кварталу цього року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Politico: у Європі обговорюють створення 40-кілометрової буферної зони в Україні
|Держдеп США схвалив продаж ракет і супутнього обладнання для України на $825 млн
|У Києві масові заходи зобов'язали узгоджувати з Генштабом
|ГУР: українські військові уразили в Азовському морі носія «Калібрів»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується близько $68,2 за барель
|Держстат хоче переглянути споживчий набір для інфляції: можуть додати інтернет-підписки
|Оператор ГТС оголосив про плани зі створення першого водневого трубопроводу
|Легальний гральний бізнес оцінює, що до половини учасників ринку працюють «у тіні»
|За три роки спроможності України в оборонній сфері зросли у 35 разів - Шмигаль
|Уряд відкрив ринок для навчання операторів наземних роботів і водних дронів
Бізнес
|Пентагон вимагає провести аудит продуктів Microsoft через китайських підрядників компанії
|Anthropic запускає браузерного ШІ-агента Claude для Chrome
|«Світ кардинально змінився». Автозаводи закликали ЄС переглянути курс на електрокари
|Google хоче зробити Перекладач конкурентом Duolingo
|AMD RDNA4: модульна архітектура, яка змінить наше уявлення про GPU
|NVIDIA представила Jetson AGX Thor – нове покоління «мозку для роботів»
|NVIDIA представила новий ШІ-чип B30 і просить дозволу в США на його експорт в Китай