Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Легальний гральний бізнес оцінює, що до половини учасників ринку працюють «у тіні»

11:59 29.08.2025 |

Економіка

 

Легальний гральний бізнес оцінює, що 40-50% ринку працюють "у тіні". Про це повідомив керівник Державного агентства з регулювання азартних ігор і лотерей "ПлейСіті" Геннадій Новіков у інтервʼю LIGA.net.

Новіков зазначив, що за 2024 рік легальні компанії грального бізнесу сплатили до бюджету близько 18 млрд грн податків і ще 2 млрд грн у вигляді ліцензійних платежів. У першому півріччі 2025 року надходження становили 9,6 млрд грн.

"Легальний ринок говорить, що 40-50% у нелегальній площині, інтуїтивно ми з ними погоджуємось", - наголосив Новіков.

Водночас він додав, що офіційних досліджень з цього питання поки немає, але регулятор планує їх провести найближчим часом, щоб надалі порівнювати дані рік до року.

"Ми хочемо хоча б з цього року почати міряти співвідношення чорного ринку та білого, щоб наступного року в той самий час ми могли замовити таке саме дослідження і порівняти рік до року", - повідомив Новіков.

За його словами, наразі в Україні працюють 19 легальних онлайн-казино, два організатори гри в покер онлайн та чотири компанії, що ведуть букмекерську діяльність.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2602
  0,0620
 0,15
EUR
 1
 48,1341
  0,2541
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9937  0,03 0,06 41,5167  0,03 0,06
EUR 47,8667  0,08 0,16 48,5281  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2750  0,01 0,01 41,2967  0,01 0,03
EUR 48,1900  0,00 0,00 48,2200  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес