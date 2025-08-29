Фінансові новини
29.08.25
16:36
Легальний гральний бізнес оцінює, що до половини учасників ринку працюють «у тіні»
11:59 29.08.2025 |
Легальний гральний бізнес оцінює, що 40-50% ринку працюють "у тіні". Про це повідомив керівник Державного агентства з регулювання азартних ігор і лотерей "ПлейСіті" Геннадій Новіков у інтервʼю LIGA.net.
Новіков зазначив, що за 2024 рік легальні компанії грального бізнесу сплатили до бюджету близько 18 млрд грн податків і ще 2 млрд грн у вигляді ліцензійних платежів. У першому півріччі 2025 року надходження становили 9,6 млрд грн.
"Легальний ринок говорить, що 40-50% у нелегальній площині, інтуїтивно ми з ними погоджуємось", - наголосив Новіков.
Водночас він додав, що офіційних досліджень з цього питання поки немає, але регулятор планує їх провести найближчим часом, щоб надалі порівнювати дані рік до року.
"Ми хочемо хоча б з цього року почати міряти співвідношення чорного ринку та білого, щоб наступного року в той самий час ми могли замовити таке саме дослідження і порівняти рік до року", - повідомив Новіков.
За його словами, наразі в Україні працюють 19 легальних онлайн-казино, два організатори гри в покер онлайн та чотири компанії, що ведуть букмекерську діяльність.
