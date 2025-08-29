Фінансові новини
- 29.08.25
- 16:36
Уряд відкрив ринок для навчання операторів наземних роботів і водних дронів
11:49 29.08.2025 |
Український уряд ухвалив зміни до постанови № 1129 і відкрив ринок навчання операторів НРК і водних дронів. Досі ця модель працювала лише для навчання пілотів БПЛА. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Тепер військові зможуть опановувати сертифіковане навчання у приватних школах, а держава буде оплачувати ці курси. Уже до кінця року це дасть змогу підготувати тисячі спеціалістів, які управлятимуть новітніми технологіями на полі бою та в морських операціях", - зазначив урядовець.
Він також нагадав, що українські наземні роботизовані комплекси вже стали важливою частиною фронту. Вони перевозять вантажі, евакуйовують поранених, виконують інженерні завдання. Вплив водних дронів, за словами Михайла Федорова, також зростає - їхня ефективність доведена в морських операціях.
Водночас більше про можливості навчання операторів наземних роботів та водних дронів перший віцепрем'єр пообіцяв повідомити згодом.
До слова, недавно НРК "Гном" адаптували для евакуації поранених за допомогою мобільного робота "Шатл". Окрім евакуаційної функції, "Гном" тестується для виконання бойових завдань.
