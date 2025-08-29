Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна після трирічної перерви відновить спроби продати в'язницю у Коцюбинському

09:51 29.08.2025

Економіка

Україна після трирічної перерви відновить спроби продати в'язницю у Коцюбинському

 

Фонд державного майна планує у найближчі кілька місяців відновити аукціони з продажу колишніх колоній, повідомила LIGA.net пресслужба ФДМУ.

Йдеться про Ірпінський виправний центр №132 та Південну виправну колонію №51 в Одесі. Обидва об'єкти безрезультатно намагались продати ще у 2021 році.

Ірпінський виправний центр розташований у центрі селища Коцюбинське (анклав Ірпінської громади у Києві), а Південна виправна колонія - недалеко від узбережжя Чорного моря.

Ірпінську колонію спробують продати вже цього року. За інформацією пресслужби ФДМУ, її долю вирішує Міністерство юстиції. Рішення стосуватиметься того, чи буде вона розділена на дві ділянки. Якщо розділять, то продадуть на двох різних аукціонах, як і львівську чотири роки тому.

Час продажу виправної колонії в Одесі поки невідомий: її можуть продати у 2025 чи 2026 році.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2602
  0,0620
 0,15
EUR
 1
 48,1341
  0,2541
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9937  0,03 0,06 41,5167  0,03 0,06
EUR 47,8667  0,08 0,16 48,5281  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,06 0,15 41,3100  0,06 0,15
EUR 48,1900  0,23 0,48 48,2200  0,23 0,49

